Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии

Владимир Зеленский сообщил, что Патриарх Варфоломей примет участие в Саммите мира в Швейцарии. На событие швейцарский президент Виола Амгерд пригласила также Папу Римского.

Глава католической церкви Папа Римский Франциск еще не подтвердил свое участие. Но глава православной церкви Варфоломей заверил президента Украины, что прибудет на саммит.

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Варфоломей примет участие в саммите мира

Владимир Зеленский рассказал, что провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Украинский лидер поздравил его Всесвятейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.

Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского Патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер во время традиционного обращения к украинцам 10 мая рассказал, что пригласил на Глобальный саммит мира в Швейцарии:

президента Аргентины,

премьер-министра Исландии,

Вселенского патриарха.

Я благодарен каждому за стремление восстановить полную действенность международного права. Не менее активно будем действовать и в дальнейшем – все континенты, все взгляды стран должны быть представлены на Саммите мира,

– заверил президент Украины.

Он объяснил, что Россия пытается сорвать саммит. Однако, чем более содержательным будет саммит, тем ближе будет мир.

"Очевидно, что Путин этого не хочет. Очевидно, что он будет и дальше пробовать срывать наши усилия – и попытками наступать, и попытками подрывать наши договоренности с другими лидерами", – объяснил Зеленский.

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