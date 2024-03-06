Демонстрируют антиукраинские лозунги: в Польше протестующие зажгли шины под офисом Туска

Отношения между польским правительством и местными аграриями обостряется все больше. Так, фермеры развернули новую акцию протеста в Варшаве. Более того, польские аграрии во время митинга демонстрируют антиукраинские плакаты и лозунги.

Напомним, что протесты польских фермеров против экспорта нашего зерна вспыхнули с новой силой 9 февраля. Сейчас же недовольство аграриев возросло настолько, что в Варшаве они начали генеральную забастовку.

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В городе раздаются взрывы петард

Корреспонденты "Радио Свобода" сообщают, что в Варшаве началась масштабная забастовка польских фермеров. Они применяют сирены, файеры, в частности, в городе раздаются взрывы петард.

Организаторы анонсировали участие более 100 тысяч человек со всей Польши. Фермеры собрались у здания правительства и пешим ходом движутся к Сейму.

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Требования аграриев остаются неизменными. Они недовольны европейским "зеленым курсом". В то же время фермеры требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из стран вне ЕС, прежде всего из Украины.

По состоянию на сейчас в Варшаве проводят усиленные меры безопасности. Правоохранители вместе с собаками осматривают остановки общественного транспорта, канализационные решетки, а также мусорные баки.

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Фермеры демонстрируют антиукраинские плакаты

Во время акции протеста фермеры демонстрировали плакаты с антиукраинскими лозунгами.

Конец украинизации Польши, помним Волынь,

– говорится на плакатах.

Сейчас фермеры разожгли костер возле здания Сейма и непрерывно бросают в огонь петарды. Также они принесли гроб, на котором написали "польское фермерство 2004 – 2024".

Какова сейчас ситуация на границе

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что польские протестующие продолжают блокировать движение грузовиков к пунктам пропуска на границе с Украиной. По его словам, в очередях стоят 2300 грузовых транспортных средств.

По-прежнему блокирование осуществляется на 6 пунктах пропуска. По состоянию на утро 6 марта в очередях стоят 2300 грузовиков, которые ожидают въезда в Украину,

– рассказал спикер ГПСУ.

Он добавил, что с пятницы польские протестующие вообще не пропускали грузовики в обоих направлениях по пункту пропуска "Шегини".

Однако в понедельник поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей раз в 12 часов. Таким образом границу пересекло по 60 грузовиков в обоих направлениях.

По его словам, польские фермеры не пропускают машины, которые следуют из Украины на въезд в Польшу, через пункт пропуска "Ягодын".

В то же время легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.