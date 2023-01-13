Вашингтон ведет работу по нейтрализации деятельности ЧВК "Вагнера", – Госдеп

США работают над тем, чтобы прекратить деятельность ЧВК "Вагнера" по всему миру. Госдеп с беспокойством следит за тем, как компания Пригожина стремится вербовать наемников из Сербии.

Об этом сообщил советник Государственного департамента США Дерек Чолле. Свои опасения он выразил в ходе переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.

Смотрите также Соловьев заговорил о защите "братского народа" сербов

"Мы видели, что группа "Вагнера" стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допускать", – сказал он.

Я не знаю, есть ли беспокойство (в Сербии – 24 Канал), мы говорили о наших беспокойствах, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с правительством здесь, в Белграде и других местах, где "Вагнер" активен, чтобы положить конец их деятельности,

– добавил он.

Чолле также призвал Сербию ввести санкции против России.

"Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями в связи с тем, что действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия ежедневно ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны дать понять, что такое поведение неприемлемо", – объяснил он.

США уже выражали обеспокоенность

, что у Пригожина кичились своим присутствием в Сербии, которая так и не присоединилась к международным санкциям против России за ее войну против Украины. Месяц назад представители ЧВК открыли в Сербии организацию под названием российско-сербский центр "Орлы". В организации планируют информационно противостоять "российским либералам", проживающим в Сербии и "занимающимся антироссийской деятельностью".

Как пишут западные СМИ, ЧВК в Сербии выдает растущую напряженность на границе с Косово.

Раньше правительство США уже выражало обеспокоенность тем, как вагнеровцы вмешиваются во внутреннюю политику суверенных государств, нарушают права людей и грабит их минеральные богатства.