Трагедия перед израильским посольством: мужчина совершил самосожжение в Вашингтоне
Источник:The National
В воскресенье, 25 февраля, неизвестный мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне. Его доставили в больницу в критическом состоянии.
По словам представителя израильского посольства, мужчина был им незнакомым. Сейчас мотивы этого поступка остаются неизвестными.
Смотрите также Будут не только террористические войны: как относятся израильтяне к перемирию с ХАМАС
Подробности инцидента в Вашингтоне
Спасатели прибыли на место происшествия после телефонного звонка, которым им сообщили о самоподжоге мужчины возле израильского дипломатического представительства в Вашингтоне.
Прибыв на место экстренные службы обнаружили, что пожар уже ликвидирован сотрудниками секретной службы, которые отвечают за безопасность посольства.
Представитель пожарной службы сообщил, что пострадавшего доставили в местную больницу с "тяжелыми травмами, несовместимыми с жизнью".
Сейчас мотивы такого поступка остаются неизвестными.
Другие самоподжоги в знак протеста
- В городе Рязань гражданин России решил совершить самосожжение, потому что был не согласен мобилизоваться и отправляться в Украину на фронт. Несмотря на его попытки, мужчине не удалось покончить с жизнью таким способом.
- В 2023 году у здания генерального консульства Украины в Кракове гражданин Украины совершил попытку самосожжения. Правоохранители сообщили, что перед тем как поджечь себя, мужчина выкрикивал призывы к своим землякам. Он призвал их вернуться на родину и защищать родную землю от врага.