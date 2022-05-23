В Васильевке в Запорожье количество российских военных уже превышает число местных жителей

К сожалению, некоторые населенные пункты на Запорожье находятся во временной российской оккупации. В частности, местные жители Васильевки рассказали, что количество захватчиков уже превысило число гражданских.

В других населенных пунктах также больше российских военных. В частности, в Новогоровке и Инженерном.

На тему Враг на Запорожье усиливает ПВО и перемещает танки, ВСУ уничтожает противника

В Васильевке оккупантов больше местных жителей

Жители села Новогоровка Васильевского района рассказали об увеличении количества российских военных.

Кафиры засели в школе и доме культуры. Такая же ситуация в селе Инженерное Пологовского района,

– рассказали в Запорожской ОВА.

В свою очередь, в Гусарке захватчики расселились в заброшенных домах. 21 мая они провели обход, а затем ограбили дома, из которых выехали.

Кроме того, в Васильевке количество российских военных уже превышает число местных жителей. В то же время кафиры продолжают грабить мирных украинцев. Россияне забирают из их домов все, что им нравится.

Заметьте В Мелитополе красный флаг кафиров превратился в лохмотья

Кратко о ситуации в Запорожье

К сожалению, российские кафиры продолжают контролировать Мелитополь. Местные жители рассказали, что россияне постоянно нарушают правила дорожного движения и "развлекаются" на дороге. От этого страдают гражданские. В частности, захватчики переехали легковой автомобиль, в салоне которого зажало женщину.

В Запорожской ОВА заметили, что пострадавшую отвезли в больницу, где оказали медицинскую помощь. В то же время россияне, как всегда, отрицают свою причастность к этому событию.

Также в поселке городского типа Михайловка в Васильевском районе оккупанты ограбили одну из аптек. После этого они цинично заявили об открытии первой муниципальной аптеки. Интересно, что захватчикам не мешает то, что лекарство там – украинское.

К тому же россияне активно собирают персональные данные местных жителей . В частности, в Мелитополе они предлагают выдать по 10 тысяч рублей тем пенсионерам, которые добровольно предоставят свои документы.

В то же время в Васильевке захватчики действуют несколько иначе. Они предлагают местным жителям финансовую помощь, однако, чтобы ее получить необходимо предоставить все свои персональные данные.

Будет интересно – выставка сожженной техники рашистов в Киеве