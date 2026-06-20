Посол Украины в Польше возвращает свою награду из-за того, что Навроцкий отобрал орден у Зеленского

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил о намерении вернуть полученную польскую награду после решения президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена "Белого Орла".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Как посол объяснил это решение?

Украинский дипломат подчеркнул, что Польша остается для Киева другом, союзником и партнером, а помощь польского общества после начала полномасштабного вторжения навсегда останется в памяти украинцев.

По его словам, оба государства имеют общие интересы в сфере безопасности, обороны, восстановления и евроинтеграции. Посол также отметил, что на протяжении своей работы в Варшаве прилагал усилия для развития двусторонних отношений.

Кроме того, он отметил, что работал над реализацией совместных проектов и решением сложных исторических вопросов. Он подчеркнул, что за последние полтора года сторонам удалось добиться значительного прогресса благодаря конструктивному диалогу.

Он заявил, что не может остаться в стороне от решения о лишении президента высшей награды. По его мнению, такой шаг в отношении главы государства, которое противостоит российской агрессии и защищает безопасность Европы, является несправедливым.

В условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в адрес всего украинского народа. В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша",

– говорится в сообщении.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, он выразил убеждение, что украинско-польские отношения сохранят стратегический характер, и призвал к продолжению диалога. Дипломат подчеркнул, что от конфликтов между Киевом и Варшавой выигрывает только Россия.

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение одному из спецподразделений ВСУ почетного наименования "Герои УПА".

В связи с этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время вернет высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Глава Офиса президента и бывший руководитель ГУР МО Кирилл Буданов впоследствии сообщил, что также отказался от врученного ему президентом Польши Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".