Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як посол пояснив це рішення?

Український дипломат наголосив, що Польща залишається для Києва другом, союзником і партнером, а допомога польського суспільства після початку повномасштабного вторгнення назавжди залишиться в пам'яті українців.

За його словами, обидві держави мають спільні інтереси у сфері безпеки, оборони, відбудови та євроінтеграції. Посол також зазначив, що протягом своєї роботи у Варшаві докладав зусиль для розвитку двосторонніх відносин.

Також він зазначив, що працював для реалізації спільних проєктів та вирішення складних історичних питань. Він підкреслив, що за останні півтора року сторонам вдалося досягти значного прогресу завдяки конструктивному діалогу.

Він заявив, що не може залишитися осторонь рішення про позбавлення президента найвищої нагороди. На його думку, такий крок щодо глави держави, яка протистоїть російській агресії та захищає безпеку Європи, є несправедливим.

В умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу. За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща",

– ідеться у повідомленні.

Попри ситуацію, він висловив переконання, що українсько-польські відносини збережуть стратегічний характер і закликав до продовження діалогу. Дипломат наголосив, що від конфліктів між Києвом і Варшавою виграє лише Росія.

Що цьому передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі – Ордена Білого Орла. Причиною стало присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Через це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом поверне високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею".

Керівник Офісу президента та колишній очільник ГУР МО Кирило Буданов згодом повідомив, що також відмовився від врученого йому президентом Польщі Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".