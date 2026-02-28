Защищал Украину еще в АТО: на фронте погиб защитник Василий Гавриш
- Василий Гавриш, ветеран АТО, погиб от минно-взрывных травм на Купянском направлении 25 февраля.
- Прощание состоится 28 февраля во Львове.
Украина потеряла еще одного своего верного защитника. На фронте погиб Гавриш Василий Ярославович со Львовщины.
Об этом сообщил Тростянецкий сельский голова Михаил Цихуляк.
Смотрите также За Украину погиб Любомир Фотуйма из Ивано-Франковской области
Что известно о Василии Гаврише?
Василий Гавриш родился 7 августа 1980 года.
В 2015 – 2017 годах он участвовал в антитеррористической операции.
А с мая 2022 – снова пошел защищать Украину. За эти годы он воин выполнял боевые задачи на Сумском, Запорожском, Николаевском и Харьковском направлениях.
Василий Гавриш погиб в результате минно-взрывных травм, полученных во время выполнения боевого задания на Купянском направлении 25 февраля.
Прощаться с защитником будут в субботу, 28 февраля, во Львове:
- в 11:00 – чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла,
- около 11:40 – церемония прощания на площади Рынок,
- в 12:00 – захоронение на новом кладбище погибших воинов.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Гавриша. Вечная память защитнику Украины!
Последние потери
Умер военный и депутат Ривненского горсовета Александр Курсик. Воевать он пошел еще в 2022 году. Врачи 2 недели боролись за его жизнь.
На Сумщине россияне ударили дроном по автомобилю спасателя Павла Колесника, который работал пожарным с 1997 года. Он погиб. В тот день мужчина возвращался домой после дежурства.
А 26 февраля в Украину вернули 1000 тел погибших. Теперь эксперты будут проводить идентификацию.