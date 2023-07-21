Экс-замминистра развития громад Лозинский вышел под залог из-под стражи

Бывший заместитель министра развития громад Василий Лозинский 21 июля вышел из-под стражи. Так, за мужчину уплатили залог в размере 2,5 миллиона гривен.

Украинская журналистка Татьяна Николаенко подчеркнула, что это также произошло как раз после того, как судья Ярослав Шкодин, ведущий дело Лозинского, вышел из отпуска. Она подчеркнула, что этот судья "благоволил к Лозинскому".

Смотрите также Экс-нардеп Никитась вышел из СИЗО: "отпросился" в суде по семейным обстоятельствам

Лозинский вышел из-под стражи

Татьяна Николаенко отметила, что судья, рассматривавший дело экс-замминистра, имел тесные связи с самым подозреваемым. В частности, сестра судьи – подруга семьи Лозинского.

Родная сестра следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Ярослава Шкодина была соавтором ряда научных публикаций вместе с фигурантом дела бывшего замминистра развития общин Лозинского. Также родственница судьи дружит с женой фигуранта дела,

– заметила она.

Кроме того, она подчеркнула, что сестра судьи Шкодина была также соавтором ряда научных публикаций вместе с заместителем директора по управлению проектами государственного института "УкрНИИводоканалпроект" Максимом Бабенко.

"Его роль исследуется в рамках дела Лозинского, поскольку, по версии следствия, "откаты" осуществлялись именно по закупкам этого государственного института", – подчеркнула Николаенко.

В то же время журналистка рассказала, что судья Шкодин уже выбирал меры пресечения экс-заместителю министра Лозинскому и еще одному фигуранту дела Александру Крошке.

Татьяна Николаенко сказала, что экс-замминистра запретили общаться с Бабенко, который сейчас находится по делу в статусе свидетеля.

К тому же, Бабенко возглавляет департамент работы с проблемной задолженностью "Нафтогаз Украины", где председателем правления является Алексей Чернышев. Последний тоже фигурирует в деле Лозинского в статусе свидетеля, экс-замминистра запретили и с ним общаться,

– подчеркнула она.

Напоследок Николаенко сказала, что сестра Шкодина дружит с женой Бабенко Еленой Христофоровой. Так, они работают вместе в Харьковском национальном университете имени Каразина и являются друзьями в фейсбуке.

Ранее суд оставил Лозинского под стражей