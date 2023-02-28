Украина победит: глава СБУ передал "простой месседж" Путину

Россия уже долгое время ведет войну против Украины, и борьба против агрессора продолжается не только физически на фронте. Однако, несмотря на усилия, Путину не достичь своих глобальных целей.

И также, несмотря на усилия оккупантов на разных фронтах, Украина победит. Об этом рассказал генерал-майор, глава СБУ Василий Малюк.

Достойно внимания СБУ переигрывает россиян в контрразведывательной деятельности, агентов задерживают каждый день, – эксперт

Россия атакует не только на поле боя

В последнее время оккупанты пытаются усилить свое наступление и отобрать отвоеванные Украиной территории. Однако угрозы со стороны России есть не только на физическом фронте. Так, с начала полномасштабного вторжения СБУ:

возбудила более 64 тысяч уголовных производств против российских сил, почти половина из которых – это военные преступления,

разоблачила или задержала 360 вражеских агентов.

Также украинцам удалось отразить тысячи кибератак, количество которых выросло. Так, по словам Василия Малюка, Россия осуществляет не менее 10 кибератак в день. К примеру, если в 2020 году СБУ зафиксировала 800 кибератак, а в 2021 году около 2 тысяч, то после полномасштабного вторжения – более 4500. При чем хакерские атаки фиксировались вместе с ракетными ударами.

Сейчас Россия осуществляет в среднем более 10 кибератак каждый день… Цели у них разные: государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Но мы успешно противодействуем врагу и в киберпространстве,

– сказал он.

Простое послание Путину

Однако, несмотря на все старания России на фронте, в киберпространстве и внутри Украины силами своих агентов, генерал-майор убежден, что Украина победит. И при этом подчеркивает, что, как и любой украинец, у него нет "иллюзий относительно Путина и его мотивов в этой войне".

Поэтому мой месседж (ему – 24 Канал) прост: вы никогда не сломаете и не уничтожите нас. Мы боремся не только за будущее Украины, но и за безопасное будущее всего цивилизованного мира,

– сказал Василий Малюк.

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