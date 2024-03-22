"Демилитаризация Украины": в России заявили, что выполнили цель "СВО"
Еще в феврале 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начинает против Украины так называемую "СВО". Эту байку российские пропагандисты поддерживали в течение длительного времени, однако, похоже, кремлевские чиновники решили несколько изменить свою риторику.
Представитель России в ООН в очередной раз отличился циничным заявлением относительно войны в Украине. Во время заседания Совета безопасности он заявил, что цель российских захватчиков так называемой “эс-вэ-о” на территории нашего государства якобы достигнута, информирует 24 Канал.
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Цель "СВО" – выполнена
Кремлевский любимец Василий Небензя, который является постоянным рупором российской пропаганды в ООН заявил, что первоочередные цели страны-агрессора в Украине якобы выполнены. По его словам, цель "СВО" по "демилитаризации" нашего государства вроде бы осуществлена.
Учитывая то, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена,
– подло заявил Небензя.
Российский представитель также не мог не упомянуть байку, что является обычным делом для информпространства страны-агрессора, о "несостоятельности" украинских военных.
Небензя сказал, что теперь наши защитники "выживают исключительно благодаря поставкам от стран Североатлантического альянса". Очевидно, он решил не указывать наличие факта украинского оружейного производства.
У Путина впервые признали, что "спецоперация" закончилась
- Дмитрий Песков перестал делать вид, что война России против Украины войной не является. Он официально заявил, что все уже давно вышло за рамки "спецоперации". По его словам, Россия находится в состоянии войны.
- Он сказал, что "это начиналось как специальная военная операция, но как только в Украине образовалась эта "компашка", когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной".
- По словам Пескова, то, что Россия находится в войне, каждый россиянин должен понимать для собственной "внутренней мобилизации". Кроме этого, пресс-секретарь Путина заявил, что Россия не может допустить существования у ее границ такой страны, как Украина – причиной этого является желание вернуть оккупированные регионы включая Крым.
- Однако представитель Путина отметил, что правовой статус так называемой "СВО" де-юре не изменился, но де-факто все это превратилось в войну. То есть, Россия не объявляла войну Украине, а до сих пор прикрывается спецоперацией.