Героически погиб за светлое будущее страны: биография Василия Особы, павшего зятя Фарион

Василий Особа, зять известного украинского языковеда Ирины Фарион, погиб на фронте во время боевого задания. Военный защищал нашу родину на Северском направлении.

У мужчины оставалась жена, а также двое детей. Что известно о Василии Особе, где он служил и каким был его жизненный путь – читайте в материале 24 Канала.

К теме На фронте погиб зять Ирины Фарион Василий Особа

Что известно Василия Особу, который погиб на фронте

Василий Особа родился в городе Добромиль во Львовской области. В семье он не был единственным ребенком и имел братика.



Василий Особа в юности / Фото с фейсбука военного

Учился Василий Особа во Львовской политехнике, а также работал помощником депутата Михаила Семчия от партии "Свобода".

Будущую жену, Софию Семчишин, мужчина встретил во Львове возле памятника Тарасу Шевченко. В конце концов их отношения перешли в супружескую жизнь, и пара уже в июле 2016 года сыграла свадьбу.



Василий Особа женился на дочери Ирины Фарион Софии Семчишин / Фото из фейсбука Софии Семчишин

Сама Ирина Фарион, комментируя свадьбу, говорила, что она не была большой: было приглашено 80 гостей, были только в основном самые близкие люди. Саму свадьбу сыграли во Львове.

За два года супружеской жизни у Василия Особа вместе с Софией родилось двое детей – Ева и Дмитрий. О своей семейной жизни мужчина делился не так много и вообще вел непубличную жизнь.



У Василия Особы осталось двое детей: девочка Ева и мальчик Дмитрий / Фото из фейсбука Василия Особы

Со своей тещей, Ириной Фарион, Василий имел теплые отношения и посвящал ей сообщения в фейсбуке. После гибели языковеда он опубликовал фото снарядов с надписью "За Фарион". В дальнейшем публичных заявлений и комментариев относительно Фарион больше Василий Особа не давал.

Василий Особа пообещал отомстить за тещу врагам / Фото из фейсбука Василия Особаа

Как Василий Особа погиб на фронте

О гибели Василия Особы сообщила его жена София 6 октября. Он защищал наше государство на Северском направлении. Его службу отметили и в 54 отдельной механизированной бригаде, наградив "Крестом 54 ОМБр".

Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и защищал Украину в 4 батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Мужчина имел звание старшего солдата и был минометчиком.



Василий Особа погиб на фронте в бою с россиянами / Фото из фейсбука военного

Герой погиб в бою с оккупантами. Трагедия всколыхнула семью всего через несколько месяцев после смерти языковеда Ирины Фарион, когда ее убили возле собственного дома во Львове 19 июля 2024 года.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего военного. Светлая и вечная память Герою!