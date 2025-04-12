Навеки в строю: на войне погиб военный с Тернопольщины Василий Починюк

Украина потеряла еще одного своего защитника. На фронте погиб военный с Тернопольщины Василий Починюк.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кременецкой городской общины Андрея Смаглюка.

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Что известно о гибели Героя

Василий был родом из села Большие Млиновцы, 1979 года рождения. В одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины он имел должность стрелка. Свой последний бой воин встретил в Запорожской области.

К сожалению, в нашу общину в очередной раз поступила черная весть: в Запорожской области погиб военнослужащий, наш земляк, житель села Великие Млиновцы Великомлинівецького старостинского округа Починюк Василий Иосифович, 1979 года рождения, стрелок воинской части А****,

– говорится в сообщении.

Василий Починюк / Фото Андрея Смаглюка

Заметим, что о дате, время и место встречи с павшим защитником будет сообщено дополнительно.

Напомним, что недавно также стало известно о гибели 20-летнего литовского добровольца Томаса Валентелиса. Воин погиб в 13 марта на Купянском направлении, это был его первый бой.