Известны дата и время прощания с Василием Ратушным: его мать обратилась к украинцам

27 февраля во время боевого выезда погиб старший брат Романа Ратушного – Василий. Мать героев попросила не приносить цветов.

Василий Ратушный был оператором беспилотников "Птиц Мадьяра". Он погиб от прямого прилета FPV-дрона, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Светланы Поваляевой в Facebook.

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Когда и где похоронят Василия Ратушного

По словам матери воина, чин захоронения Василия Ратушного пройдет в среду, 5 марта. Сначала попрощаться с защитником можно будет в Михайловском соборе в 12:00. В 13:00 его проводят в последний путь на Майдане, а затем ориентировочно в 15:00 на Байковом кладбище в крематории.

Пожалуйста, делайте Шитро и Пхову, если вы буддисты. Не приносите, пожалуйста, цветы и особенно венки из искусственных материалов. Свет всегда в нас,

– обратилась мать воина к украинцам.

К слову, 1 марта умер дедушка украинских защитников Романа и Василия Ратушных – Юрий Ратушный – в возрасте 93 лет.