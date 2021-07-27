Не буду голосовать, – Вирастюк пообещал не поддерживать "катастрофические" законы "слуг"

Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк заявил, что не будет голосовать за законы своей политсилы, если будет с ними принципиально не согласен. Также заверил, что не будет голосовать за "катастрофические" законы.

Вирастюк озвучил это мнение, отвечая на вопрос, будет ли он голосовать за инициативы своей фракции, которые не поддерживает. Это случилось во время интервью в эфире одного из телеканалов.

К теме Родственники или незнакомцы: Вирастюк рассказал о своей команде помощников

Вирастюк рассказал, за какие законопроекты голосовать не будет

Василий Вирастюк рассказал, что не будет голосовать за законопроекты "Слуг народа", если будет с ними принципиально не согласен.

Конечно, если будет что-то такое катастрофическое, что мне совершенно не заходит, как журналисты любят говорить, "красные линии", я не буду голосовать,

– пояснил нардеп.

Кстати, Василий Вирастюк принес присягу народного депутата 15 июня 2021 года. Его избрали в Раду по 87-му избирательному округу в Ивано-Франковской области во время довыборов в марте 2021 года.

Последние заявления Василия Вирастюка