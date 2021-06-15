Василий Вирастюк принес присягу народного депутата

15 июня 2021 , 10:12
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Источник:

24 канал

На заседании Верховной Рады 15 июня Василий Вирастюк принес присягу народного депутата. Ранее его признали победителем от округа № 87 на промежуточных выборах в парламент.

Теперь Вирастюк получит новое удостоверение и официально станет народным депутатом.

Ранее Вирастюка зарегистрировали народным депутатом

Вирастюк принес присягу

Василий Вирастюк принес присягу народного депутата в начале заседания Рады 15 июня.

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны, благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников,
зачитал текст присяги Вирастюк.

Делал он это под крики "Ганьба", которые выкрикивали нардепы от партии "За Майбутнє". Они считают, что мандат должен принадлежать их кандидату – Александру Шевченко.

Вирастюк принес присягу: смотрите видео

Выборы на Прикарпатье: детали

  • В конце марта на Прикарпатье состоялись довыборы в Верховную Раду. 22 апреля кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали официальным победителем, зато кандидат от партии "За Майбутнє" Александр Шевченко занял 2 место.
  • 19 мая ЦИК составила протокол по итогам довыборов и признала победителем Вирастюка. Однако Верховный Суд отменил его. ЦИК не согласилась с этим решением и подала соответствующую апелляцию.
  • 5 июня Большая палата ВСУ удовлетворила апелляционные жалобы Вирастюка, "Слуги народа" и ЦИК.
Автор: Наталія Пристанська