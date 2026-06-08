Россия вынесла пожизненный приговор сыну режиссера "Слуги народа", который с 2022 воюет за Украину

Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Василия Кирющенко – сына режиссера Алексея Кирющенко, одного из создателей сериала "Слуга народа". После начала полномасштабного вторжения России Кирющенко присоединился к борьбе за Украину и прошел через ряд направлений фронта, выполняя боевые задачи в составе подразделений, которые противостоят российской агрессии.

Об этом стало известно из российского пропагандистского издания ТАСС.

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Какие статьи инкриминируют Кирющенко?

Российские силовики называют Кирющенко одним из лидеров "Российского добровольческого корпуса" (РДК), который воюет на стороне Украины. По версии российского следствия, именно он был одним из организаторов рейда РДК в Брянскую область в марте 2023 года.

2-й Западный окружной военный суд России назначил ему пожизненное заключение. Кроме того, суд наложил штраф в размере 2 миллиона рублей и удовлетворил гражданские иски на сумму более 7 миллионов рублей. Приговор вынесен заочно, поскольку Кирющенко находится за пределами России.

В России его признали виновным по 13 статьям уголовного кодекса, в частности в создании "террористической группировки", незаконном пересечении границы и контрабанде оружия. Подобные заочные приговоры российские суды регулярно выносят в отношении граждан, которые после начала войны стали на сторону Украины.

По данным российской стороны, после переезда в Украину Кирющенко прошел военную подготовку, а впоследствии присоединился к РДК. Там он, как утверждается, занимался не только боевой работой, но и вопросами подготовки и привлечения новых участников.

Отец Василия – режиссер Алексей Кирющенко, известен по работе над сериалами "Слуга народа", "Сваты" и "Моя прекрасная няня".