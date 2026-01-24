Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко объяснил 24 Каналу, что разведывательные органы должны возглавлять профессиональные разведчики с опытом работы в системе.

Что известно о потенциальном назначении?

"Сейчас в Службе внешней разведки работает опытная команда профессионалов, которые всю карьеру строили в системе. Я не говорю, что в случае назначения Василия Васильевича руководителем разведки он будет плохим руководителем. Однако я за то, чтобы разведывательные органы возглавляли именно разведчики – это серьезное направление, где не может быть политических назначений", – отметил Костенко.

Контрразведка и разведка – это разные направления работы с разной спецификой. Малюк доказал свой профессионализм в СБУ, но работа Службы внешней разведки требует других компетенций.

Костенко не исключает назначения Малюка, учитывая быстрые кадровые изменения, но считает лучшим вариантом действующего первого заместителя Службы внешней разведки, который имеет практический опыт работы непосредственно в системе. Малыш остается эффективным в СБУ, работая над запланированными операциями.

Все спецслужбы – от Службы внешней разведки до СБУ – непосредственно подчиняются президенту, который формирует единую вертикаль управления силовыми структурами.

Президент подбирает кадры из силовых структур и расставляет их для реализации единого стратегического замысла. Разведка полностью находится в его подчинении – он за нее отвечает, координирует ее работу и получает непосредственные доклады,

– пояснил Костенко.

