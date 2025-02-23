Оккупанта с гниющей ногой после жалоб отправили на "СВО": в госпитале его заразили гепатитом

25-летний российский оккупант Василий Семенников уже полгода живет с гниющей ногой, потому что его не отпускают к хирургу на операцию. Когда тот попытался публично пожаловаться, его отправили в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Так, Василий Семенников получил ранение еще в сентябре 2024 года. Эвакуироваться с обломками в груди, животе, конечностях, а также с осколочным огнестрельным переломом ноги ему пришлось самостоятельно. После трех операций его отправили в военный госпиталь в Москву, где оккупанта заразили гепатитом.

До этого он был в Ялте и Севастополе дважды, все (анализы) были чистые. Приехал в госпиталь в Москву – там тоже было чисто, а через месяц приходят и говорят, что у него гепатит С,

– рассказали родственники россиянина.

Сейчас Семенников передвигается на костылях и страдает остеомиелитом – тяжелый инфекционно-воспалительный процесс в кости, из-за которого у него гниет нога. В госпитале ситуация ухудшилась настолько, что ему пришлось возвращаться в воинскую часть в Чечне. Родственники нашли хирурга, который может провести операцию, однако россиянина не отпускают.

После жалоб в прокуратуру он внезапно оказался в списках на отправку на передовую. А когда Семенников записал видеообращение и оно оказалось в сети, у военного отобрали телефон.

"Говорили, что это ВСУ ему заплатили за такие публикации. И что он сам себе раны ковыряет. Суть в том, что он был в шоке от бездействия, от безвыходной ситуации", – говорит жена.

В воскресенье, 23 февраля, Василий Семенников сообщил СМИ, что его отправили в Бердянск.