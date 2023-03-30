Скандал с пропуском работницы Львовского облсовета: какое наказание получила женщина

Василина Софранюк, главная специалист отдела гуманитарной политики Львовского облсовета, получила наказание после скандала с подаренным пропуском. Работница ЛОР получила выговор.

Об этом сообщила глава ЛОР Ирина Гримак во время заседания сессии в четверг, 30 марта. Депутаты поинтересовались судьбой Василины Софранюка во время рассмотрения вопроса об утверждении Антикоррупционной программы Львовского облсовета на 2023 – 2025 годы.

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Софранюк продолжает работать во Львовском облсовете

Василина Софранюк попала в публичный скандал через подаренный ей пропуск на проезд на автомобиле по пешеходной площади Рынок.

Председатель ЛОР Ирина Гримак рассказала, что к Софранюку было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Таким образом, работницу облсовета наказали за нарушение морально-этических норм.

Кроме того, по словам Гримак, этот выговор и в целом эффективность работы Софранюк будут учтены во время переаттестации работников совета.

30-летняя Василина Софранюк работает во Львовском облсовете главной специалист отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества. Она также помощница депутата от "Европейской солидарности" Андрея Думы.

Что известно о скандале с Софранюком

В январе 2023 года Роман Пилипенко, будучи начальником патрульной полиции Львовщины, подарил Софранюк красный пропуск для проезда по пешеходной площади Рынок во Львове.

Сотрудница ЛОР похвасталась подарком в социальных сетях. Видео быстро распространилось по сети и вызвало возмущение у людей.

История получила огласку, в результате чего Роман Пилипенко лишился должности начальника патрульной полиции Львовщины. Его перевели работать заместителем начальника патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Оказалось, что пропуск, который подарили Софранюк, недействителен. Во Львовском горсовете заявили, что пропуск оказался старого образца.