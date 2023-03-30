Про це повідомила голова ЛОР Ірина Гримак під час засідання сесії у четвер, 30 березня. Депутати поцікавилися долею Василини Софранюк під час розгляду питання про затвердження Антикорупційної програми Львівської облради на 2023 – 2025 роки.

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Софранюк продовжує працювати у Львівській облраді

Василина Софранюк потрапила у публічний скандал через подаровану їй перепустку на проїзд автомобілем пішохідною площею Ринок.

Голова ЛОР Ірина Гримак розповіла, що до Софранюк було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Таким чином працівницю облради покарали за порушення морально-етичних норм.

Крім того, за словами Гримак, ця догана та загалом ефективність роботи Софранюк будуть враховані під час переатестації працівників ради.

30-річна Василина Софранюк працює у Львівській облраді головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва. Вона також є помічницею депутата від "Європейської солідарності" Андрія Думи.

Що відомо про скандал із Софранюк

У січні 2023 року Роман Пилипенко, перебуваючи на посаді начальника патрульної поліції Львівщини, подарував Софранюк червону перепустку для проїзду пішохідною площею Ринок у Львові.

Працівниця ЛОР похвалилася подарунком у соціальних мережах. Відео швидко поширилося мережею та викликало обурення у людей.

Історія отримала розголос, внаслідок чого Роман Пилипенко позбувся посади начальника патрульної поліції Львівщини. Його перевели працювати заступником начальника патрульної поліції Івано-Франківської області.

Виявилося, що перепустка, яку подарували Софранюк, є недійсною. У Львівській міськраді заявили, що перепустка виявилась старого зразка.