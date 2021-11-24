В Ватикан привезли 28-метровую рождественскую елку: праздничные фото красавицы
24 ноября 2021 , 05:57Читати новину українською
Источник:Aleteia
Рождественская елка в 2021 году прибыла на площадь Святого Петра в Риме. Дерево весом 8 тонн и почти 28 метров высотой доставили из Доломитовых Альп.
Начали елку устанавливать 23 ноября. Под деревом планируют показывать вертеп, посвященный, что интересно, 200-летию Перу.
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Большую рождественскую елку начали устанавливать у Ватикана.
Рождественскую елку на площади Святого Петра в Риме начали устанавливать 23 ноября. Дерево выбрали примерно 28 метров высотой и весом в 8 тонн.
- В 2021 году елку выбрали из Андало, небольшой деревни на 1000 жителей в Доломитовых Альпах Паганелла. Чтобы аккуратно срезать дерево, понадобилось 12 часов.
- Теперь на площади у Ватикана ее украсят 600 деревянными шариками, созданными вручную мастерами именно из Андало.
- У елки будет и праздничная иллюминация. Как уточнили в Ватикане, ее составят из "светодиодов с низким энергопотреблением".
Завершение установки вместе с рождественскими декорациями планируется на 10 декабря.
Как у Ватикана устанавливают рождественскую елку: смотрите фото Aleteia
Обратите внимание: Ватикан решил организовать там вертеп, созданный перуанской общиной Чопкка, небольшого городка в андском регионе Уанкавелика. Делегации от регионов Перу, которое отмечает свое 200-летие, также примет Папа Франциск – для вручения подарков.
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