Важна реакция на ошибки, – в "Слуге народа" прокомментировали скандал вокруг Гогилашвили

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в скандал. Он должен нести личную ответственность.

Поэтому его и уволили с должности. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: В системе бывают ошибки

По ее словам, в любой ситуации, не только в случае с Гогилашвили, важна быстрая реакция.

Понятно, что в системе бывают ошибки. Но важна реакция на эти ошибки,

– подчеркнула Кравчук.

Она отметила, что в случае с бывшим заместителем главы МИД реакция была на протяжении одного дня: и от президента, и от министра.

В то же время Кабинет Министров уволил его в понедельник, 13 декабря. "Никто же его не прятал, не говорил: "Еще посмотрим". Его уволили", – отметила заместитель председателя фракции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на скандал 14 декабря, отметив, что "был заместитель – нет заместителя".

Полный выпуск "Что это было?" с Евгенией Кравчук: смотрите видео

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