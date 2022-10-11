Версия с грузовиком самая слабая: Жданов указал на роль поезда на Крымском мосту

Даже, несмотря на попытки России запугать украинцев массированными ракетными ударами, тема взрыва на Крымском мосту до сих пор активно обсуждается. В частности, до сих пор точно неизвестно кто и как это организовал.

Военный эксперт Олег Жданов в своем стриме акцентировал внимание на поезде, а не на грузовике, который чаще всего называют источником взрыва, сообщает 24 канал. Он считает, что версия с грузовиком в этой истории самая слабая.

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Интересная деталь о поезде

Военный эксперт отметил много технических нюансов относительно того, что поезд, вероятно, стоял на месте при взрыве. Он предполагает, что один из взрывов небольшой силы мог быть именно на железнодорожном мосту, чтобы зажечь цистерну.

Загорелись только цистерны, находившиеся в районе взрыва. Если бы поезд двигался, то вся хвостовая часть цистерн горела бы тоже. Ведь ветер перенес бы огонь и на другие цистерны,

– отмечает Олег Жданов.

Он убежден, что эти цистерны не взорвались только потому, что у них были многочисленные пробоины от взрывного устройства. Вероятно, могли использовать даже противопехотную мину.

"Нагревшиеся цистерны не взрывались под внутренним давлением, а это давление ослаблялось за счет утечки топлива. От этого и был такой масштабный пожар и такое большое пламя", - пояснил специалист.

Олег Жданов озвучил версии взрыва на Крымском мосту: смотрите видео

Версии взрыва

Военный эксперт убежден, что в истории со взрывом на Крымском мосту версия с грузовиком – самая слабая. Вместо этого все более популярной становится версия ракетного удара.

Это подтверждает участие министерства обороны России в этом теракте. Что это могло сделать самое главное разведывательное управление министерства обороны России,

– заявил Олег Жданов.

Он отметил, что железнодорожный мост не повредили, сохранив его пропускные способности для дальнейшего перебрасывания войск. Мол, россияне полностью не уничтожили автомобильную часть, чтобы не блокировать дорожное движение.

"Версия внутреннего теракта России, я думаю, вполне вероятна. С одной стороны это борьба двух силовых структур – минобороны и ФСБ, а с другой – этот теракт способствует эскалации в войне", – подчеркнул специалист.

Россия начала массированные ракетные обстрелы территории Украины, якобы в ответ на повреждение Крымского моста. И Владимир Путин открыто признается, что это – месть.

Взрывы на Крымском мосту