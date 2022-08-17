Важнейшие в мире переговоры: о чем будут говорить Байден и Си Цзиньпинь во время встречи

Переговоры двух самых масштабных, в экономическом контексте, стран – это очень важное событие в мировой политике. Также важно отметить, что результаты этих переговоров достаточно непредсказуемы.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что трудно представить, что в качестве подготовки к столь важным переговорам, проведению совместных учений с Монголией и Таджикистаном, будет иметь определенное серьезное влияние. Это не будет весомым фактором, что нельзя сказать о конфликте вокруг Тайваня .

Впервые на уровне президентов: СМИ анонсировали встречу Байдена и лидера Китая Си Цзиньпиня

По мнению политтехнолога, встреча Байдена и Си Цзиньпиня – это самые важные в мире переговоры. Если учитывать подобные встречи главы США с европейскими лидерами, то у таких диалогов понятны мотивы и последствия.

"Война в Украине – это также большой и весомый фактор для столь значимого разговора", – убежден Шейтельман.

По его словам, у Китая сейчас наиболее прагматичная политика, а у этой страны только одна цель – экономический рост. Это самая большая ставка Китая и они от нее не откажутся.

Китайцы, по крайней мере, пока, точно не планируют переходить к военной экспансии и захватывать силой Тайвань. Их план на такие переговоры – выручить себе лучшие условия на мировой экономической сцене,

– уверяет Михаил Шейтельман.

Детальнее о встрече руководителей США и Китая в разговоре с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Михаил Шейтельман политтехнолог Справедливости ради, в США действительно опасаются того, что Китай может слишком сблизиться с россией. Но Китай будет продавать россию США в контексте неформального присоединения к санкциям против страны-агрессорки.

Как утверждает политтехнолог, Китай авансом уже присоединился к санкциям, ведь они могли продавать россии беспилотники, но не делают этого.