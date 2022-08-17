Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що важко уявити, що в якості підготовки до таких важливих перемовин, проведення спільних навчань із Монголією та Таджикистаном, матимуть певний серйозний вплив. Це не буде вагомим фактором, що не можна сказати про конфлікт довкола Тайваню.

Читайте також Уперше на рівні президентів: ЗМІ анонсували зустріч Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіня

На думку політтехнолога, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіня – це найважливіші у світі переговори. Якщо брати до уваги подібні зустрічі глави США із європейськими лідерами, то у таких діалогів зрозумілі мотиви та наслідки.

"Війна в Україні – це також великий та вагомий фактор для такої значущої розмови", – переконаний Шейтельман.

За його словами, у Китаю зараз найбільш прагматична політика, а у цієї країни лише одна мета – економічний ріст. Це найбільша ставка Китаю і вони від неї не відмовляться.

Китайці, принаймні поки що, точно не планують переходити до військової експансії та захоплювати силою Тайвань. Їх план на такі перемовини – вторгувати собі найкращі умови на світовій економічній сцені,

– запевняє Михайло Шейтельман.

Детальніше про зустріч керівників США та Китаю у розмові із Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Михайло Шейтельман політтехнолог Справедливості заради, у США справді побоюються того факту, що Китай може надто зблизитись із росією. Але Китай продаватиме росію США, у контексті неформального приєднання до санкцій проти країни-агресорки.

Як стверджує політтехнолог, Китай авансом вже доєднався до санкцій, адже вони могли продавати росії безпілотники, але не роблять цього.