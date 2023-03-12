"Когда врываются в дом, ты не спрашиваешь, долго ли продержишься": Кулеба объяснил важность Бахмута
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Дмитрий Кулеба рассказал, что наши Силы обороны будут охранять Бахмут до тех пор, пока это будет возможно. Ибо если ВСУ выведут свои войска из города, то аналогичная ситуация может быть в других прифронтовых городах.
Министр иностранных дел Украины заверил, что наша страна пытается оказывать максимальное сопротивление российской агрессии. Ведь Украина решила удерживать Бахмут и бросила туда подкрепление.
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Что сказал Кулеба об удержании Бахмута
Когда кто-то врывается в ваш дом, вы не задаете себе вопроса, как долго вы можете противостоять парню, который ворвался в ваш дом и пытается убить вас и вашу семью и ограбить все, что есть в доме, не правда ли? Вы думаете, что еще вы можете сделать, чтобы выгнать его из своего дома и заставить полицию арестовать его,
– объяснил Дмитрий Кулеба.
Глава Министерства иностранных дел Украины задал риторический вопрос, мол, что меняет уход из Бахмута.
"Россия захватит Бахмут и продолжит наступление на Часов Яр, поэтому любой следующий город за Бахмутом может постичь та же участь", – добавил министр.
Важность содержания Бахмута: основное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцы даже представить себе не могут, какая будет польза от обороны Бахмута уже в обозримом будущем. Ведь каждый день там ликвидируют много оккупантов.
- В частности, 12 марта глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия в Бахмуте применяет практику "мясных штурмов", просто бросая насмерть своих военных. Буквально на одной фотографии местности можно насчитать 60 – 70 ликвидированных оккупантов.
- 11 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед. Это нам помогает, ведь нужно выиграть время для начала весеннего контрнаступления.