Горжусь, – Сухаревский назвал судьбоносный момент для украинского войска

Годами украинская армия развивалась быстро и тяжело. Это был вопрос выживания нашей страны, поэтому времени на размышления у украинских генералов не было.

Именно в начале российско-украинской войны изменения были безумные. Об этом 24 Каналу рассказал герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, отметив, что уже и впоследствии, во время полномасштабного вторжения, наша армия доказала свою эффективность и показала инициативу в собственных разработках.

Каким был судьбоносный момент для украинской армии?

Заместитель командующего ОК "Восток" отметил, что хотя в 2014 году в нашей стране, в частности армии, было много иноагентов, борьба наших генералов была захватывающая – они принимали волевые решения, чтобы сопротивляться и вычищать систему.

Я очень горжусь тем, что за эти годы, за этот путь мы действительно очистили армию,

– подчеркнул он.

Сухаревский также вспомнил о генерале Викторе Муженко, который в этот период принял командование АТО. Он сталкивался с диверсиями, с подрывами складов с боеприпасами, с убогостью Вооруженных Сил.

Когда украинские военные захватили первый и второй блокпосты под Славянском, из камыша каждую ночь на них выходили сепаратисты и открывали огонь. Наши бойцы их просто не видели. Именно в этот момент появилась мечта – сделать так, чтобы россияне погибали, а наши защитники нет.

Мы начали мечтать о каком-то дроне. Когда уже начали приезжать первые добровольцы, практически перед захватом Славянска, я увидел, как ребята запускают первый Mavic и начали летать. Это инициатива была. Причем ребята – это была группа страйкболистов. Приехали, откуда-то выпросили и уже начинали летать. Это было очень круто,

– вспомнил он.

В 2016 году Сухаревский начал внедрять эти процессы. Уже через год добровольцы на Широкинском направлении начали практиковать сбросы с ВОГов, из тех же Mavic. На тот момент в батальоне были разведывательные "крылья". По меньшей мере 3 – 4 раза в неделю осуществлялся облет полосы полностью.

Я контролировал каждый метр вырытого противником окопа. Это как раз то развитие, которое побуждало к изменениям,

– подчеркнул заместитель командующего ОК "Восток".

В 2022 году в бригаде Сухаревского бойцы инициировали создание собственных НРК. Первые наземные роботизированные комплексы сделали для подъема Matrice и Mavic в поле, которые упали, потому что дронов не хватало.

Защитники также создали машину на управлении, которая поднимала дроны. Ею ехали 4 – 4,5 километра на Херсонщине. Затем появились дроны-камикадзе.

Сухаревский также заметил, что появление эффективных разведывательно-ударных комплексов, беспилотных систем, средств перехвата, их масштабирования, появление лазерного оружия на поле боя сейчас могло бы изменить ситуацию на фронте.

Заместитель командующего ОК "Восток" добавил, что таких моментов было еще много. Тогда можно было делать еще лучше, но украинским военным все же хватило времени и мудрости стать тем, кем они есть сейчас.

Каковы последние разработки украинских военных?