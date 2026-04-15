Саме на початку російсько-української війни зміни були шалені. Про це 24 Каналу розповів герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, зазначивши, що вже і згодом, під час повномасштабного вторгнення, наша армія довела свою ефективність та показала ініціативу у власних розробках.

Яким був доленосний момент для українського війська?

Заступник командувача ОК "Схід" зауважив, що хоч у 2014 році в нашій країні, зокрема армії, було багато іноагентів, боротьба наших генералів була захоплива – вони ухвалювали вольові рішення, щоб чинити спротив та вичищати систему.

Я надзвичайно пишаюсь тим, що за ці роки, за цей шлях ми дійсно очистили армію,

– наголосив він.

Сухаревський також згадав про генерала Віктора Муженка, який в цей період прийняв командування АТО. Він стикався з диверсіями, з підривами складів з боєприпасами, з убогістю Збройних Сил.

Коли українські військові захопили перший і другий блокпости під Слов'янськом, з очерету кожну ніч на них виходили сепаратисти й відкривали вогонь. Наші бійці їх просто не бачили. Саме в цей момент з'явилася мрія – зробити так, щоб росіяни гинули, а наші захисники ні.

Ми почали мріяти про якийсь дрон. Коли вже почали приїжджати перші добровольці, практично перед захопленням Слов'янська, я побачив, як хлопці запускають перший Mavic і почали літати. Це ініціатива була. Причому хлопці – це була група страйкболістів. Приїхали, звідкись випросили й вже починали літати. Це було надзвичайно круто,

– пригадав він.

У 2016 році Сухаревський почав впроваджувати ці процеси. Вже через рік добровольці на Широкинському напрямку почали практикувати скиди з ВОГів, з тих самих Mavic. На ту мить в батальйоні були розвідувальні "крила". Щонайменше 3 – 4 рази на тиждень здійснювався обліт смуги повністю.

Я контролював кожен метр виритого противником окопу. Це якраз той розвиток, який спонукав до змін,

– підкреслив заступник командувача ОК "Схід".

У 2022 році в бригаді Сухаревського бійці ініціювали створення власних НРК. Перші наземні роботизовані комплекси зробили для підйому Matrice і Mavic в полі, які впали, тому що дронів не вистачало.

Захисники також створили машину на керуванні, яка підіймала дрони. Нею їхали 4 – 4,5 кілометра на Херсонщині. Потім з'явилися дрони-камікадзе.

Цікаво! Сухаревський також зауважив, що поява ефективних розвідувально-ударних комплексів, безпілотних систем, засобів перехоплення, їх масштабування, поява лазерної зброї на полі бою зараз могла б змінити ситуацію на фронті.

Заступник командувача ОК "Схід" додав, що таких моментів було ще багато. Тоді можна було робити ще краще, але українським військовим все ж вистачило часу та мудрості стати тим, ким вони є зараз.

Якими є останні розробки українських військових?