"Важный элемент ПВО": как Украине поможет защитить небо французский Crotale

Накануне стало известно, что Франция передаст Украине ЗРК Crotale. Эти системы помогут нам повысить уровень защиты от российских атак.

Пожалуй, это лучшая новость, которую мы могли услышать от Франции. Об этом 24 каналу говорил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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Что известно о Crotale

Как отмечает эксперт, эти беспилотники неудачно продемонстрировали себя в войне против Ирака в 1991 году. Дело в том, что иракские операторы, учившиеся преимущественно на советских системах ПВО, часто не могли попасть по воздушной цели. Французы доработали их так, что не попасть просто невозможно – это может сделать оператор любой квалификации.

"Франция приложила все усилия, чтобы эти комплексы стали совершенными в своем классе - малых зенитно-ракетных комплексов", – отметил он.

Важно, что мы получим не просто Crotale, а Crotale NG (New Generation). Киричевский подчеркивает, что эти системы значительно лучше, чем Hawk. Более того, по характеристикам они не уступают даже NASAMS.

НАТО помогает нам строить эшелонированную эффективную систему противовоздушной обороны. Французский Crotale – это важный элемент этой ПВО,

– подытожил эксперт Defense Express.

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