Мабуть, це найкраща новина, яку ми могли почути від Франції. Про це 24 каналу казав експерт Defense Express Іван Киричевський.
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Що відомо про Crotale
Як зауважує експерт, ці безпілотники невдало продемонстрували себе у війні проти Іраку у 1991 році. Річ у тім, що іракські оператори, які вчилися переважно на радянських системах ППО, часто не могли влучити по повітряній цілі. Французи допрацювали їх так, що не поцілити просто неможливо – це може зробити оператор будь-якої кваліфікації.
"Франція доклала усіх зусиль, щоб ці комплекси стали досконалими у своєму класі – малих зенітно-ракетних комплексів", – зазначив він.
Важливо, що ми отримаємо не просто Crotale, а Crotale NG (New Generation). Киричевський підкреслює, що ці системи значно кращі ніж Hawk. Ба більше, за характеристиками вони не поступаються навіть NASAMS.
НАТО допомагає нам будувати ешелоновану ефективну систему протиповітряної оборони. Французький Crotale – це важливий елемент цієї ППО,
– підсумував експерт Defense Express.
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- Незабаром Україна отримає системи ППО, які допоможуть нам захиститися від російських атак. Зокрема, мовиться про NASAMS, Iris-T, Iris-T SLM, Hawk, Apside та Crotale. За словами військового експерта Романа Світана, ці комплекси допоможуть нам максимально закрити небо – майже на 90%.
- Україна стала першою державою, яка отримала нові IRIS-T від Німеччини. ЗСУ вже застосовують цю систему на південному напрямку.
- Сполучені Штати планують якомога скоріше відправити нашій державі NASAMS. Там зауважили, що з метою максимального прискорення процесу використовують деякі наявні запчастини для збирання зброї та укладають контракти в рамках USAI на покупку додаткових деталей.