Убийство Шеремета: подозреваемого Антоненко оставили в СИЗО
Апелляционный суд Киева не отпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.
Суд 10 января рассматривал вторую жалобу адвокатов Антоненко на его меру пресечения, сообщает корреспондент 24 канала.
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В этот раз также несколько десятков ветеранов, волонтеров и народных депутатов просили отдать Антоненко им на поруки.
Однако прокурор отметил, что следствие имеет несколько доказательств причастности Антоненко к убийству:
- Прокурор вспомнил экспертизу и добавил, что защита не предоставила документов, которые бы свидетельствовали о ненадлежащести этого доказательства;
- Прокурор настаивал, что Антоненко мог хромать в день убийства Шеремета, как и преступник, которого зафиксировали камеры наблюдения;
- Кроме того, во время обыска у подозреваемого якобы нашли "одежду с принтом", похожим на принт на одежде убийцы.
Что ответили адвокаты
Защитники, ссылаясь на выписку из медицинской карты музыканта, заявили, что функция ходьбы у него не была нарушена. Кроме того, несколько экспертов, проводивших исследования, не имеют необходимой квалификации.
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Адвокат рассказал, что из публикаций в СМИ узнали о наличии другой экспертизы, которая может свидетельствовать о непричастности Антоненко к убийству.
Справка. Речь идет об экспертизе, которая установила, что убийца Шеремета был ростом около 164-175 сантиметров. Рост Антоненко – 180 сантиметров. Больше – по ссылке.
Адвокаты заявили, что прокуратура скрывает экспертизу о росте убийцы и попросили суд истребовать документ. Прокурор сказал, что "эта экспертиза не имеет значения", поскольку ему неизвестен рост Антоненко. Суд отказал в просьбе адвокатов.
В чем подозревают Андрея Антоненко?По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста.
Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета:
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывала взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала
Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: