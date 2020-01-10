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      Убийство Шеремета: подозреваемого Антоненко оставили в СИЗО

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      Адвокаты Антоненко демонстрируют доказательства по делу убийства Шеремета / pravda.com.ua

      Апелляционный суд Киева не отпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

      Суд 10 января рассматривал вторую жалобу адвокатов Антоненко на его меру пресечения, сообщает корреспондент 24 канала.

      К теме: Антоненко из-за решетки обратился к власти: Вы беззастенчиво внедряете методы ФСБ

      В этот раз также несколько десятков ветеранов, волонтеров и народных депутатов просили отдать Антоненко им на поруки.

      Однако прокурор отметил, что следствие имеет несколько доказательств причастности Антоненко к убийству:

      • Прокурор вспомнил экспертизу и добавил, что защита не предоставила документов, которые бы свидетельствовали о ненадлежащести этого доказательства;
      • Прокурор настаивал, что Антоненко мог хромать в день убийства Шеремета, как и преступник, которого зафиксировали камеры наблюдения;
      • Кроме того, во время обыска у подозреваемого якобы нашли "одежду с принтом", похожим на принт на одежде убийцы.

      Что ответили адвокаты

      Защитники, ссылаясь на выписку из медицинской карты музыканта, заявили, что функция ходьбы у него не была нарушена. Кроме того, несколько экспертов, проводивших исследования, не имеют необходимой квалификации.

      Кстати: Дело об убийстве Шеремета: суд оставил подозреваемую Дугарь под домашним арестом

      Адвокат рассказал, что из публикаций в СМИ узнали о наличии другой экспертизы, которая может свидетельствовать о непричастности Антоненко к убийству.

      Справка. Речь идет об экспертизе, которая установила, что убийца Шеремета был ростом около 164-175 сантиметров. Рост Антоненко – 180 сантиметров. Больше – по ссылке.

      Адвокаты заявили, что прокуратура скрывает экспертизу о росте убийцы и попросили суд истребовать документ. Прокурор сказал, что "эта экспертиза не имеет значения", поскольку ему неизвестен рост Антоненко. Суд отказал в просьбе адвокатов.

      В чем подозревают Андрея Антоненко?По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста.

      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывала взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      підозрювані у вбивстві Шеремета Антоненко Дугарь Кузьменко
      Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Антоненко Riffmaster Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Расследования Криминальные новости Арест Судьи Новости Киева Решение суда
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