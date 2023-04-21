Где оккупанты жгут землю прорастет новая жизнь: в Бахмуте украинские военные высадили новый лес

Российская орда пытается ежедневно убить как можно больше украинцев, уничтожить как можно больше украинских городов. И самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, который оккупанты решили сравнять с землей. Но несмотря на это, защитники государства не только мужественно держат оборону, но и восстанавливают леса.

Такой "Лес победы" прорастет в окрестностях города из саженцев, посаженных 93 ОМБР. Их вместе с гуманитарной помощью воинам передало госпредприятие "Леса Украины".

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Благодаря 93 ОМБР хвойный лес прорастет вблизи Бахмута

Как сообщили в "Лесах Украины", перед отправкой на Восток эти саженцы были выращены на территории филиала "Рава-Русское лесное хозяйство". Когда военные получили их, они решили высадить молодой лес в окрестностях Бахмута.

Безгранично ценно, что, несмотря на ожесточенные бои, отсутствие нормального сна, отдыха, наши защитники находят время для этого! Искренне верим, что через десятки лет этот могучий лес будет радовать наших потомков,

– написали в "Лесах Украины".

С верой в Победу нашего государства военнослужащие сразу назвали будущий лес "Лесом победы". На фоне взрывов они записали видео, где поблагодарили за постоянную помощь.

Ну что, друзья, сейчас мы начинаем сажать саженцы и вместе строим "Лес победы". Слава Украине!

– сказали они.

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Что происходит вблизи Бахмута по состоянию на 21 апреля

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 21 апреля самым горячим местом на фронте остается Бахмут. Там идут ожесточенные бои, а противник уничтожает дома и сооружения.

Оккупанты пытаются продвигаться вперед, однако несут бешеные потери. Хотя ситуация остается напряженной, защитники Украины ее контролируют.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что российские войска приблизились к трассе Константиновка – Бахмут на расстояние до 300 метров.

К этой трассе захватнические войска прорываются несколько месяцев. Однако сегодня она перестала быть главной логистической артерией украинских военных. Взамен трасса Константиновка – Бахмут является рубежом обороны.