Вблизи Балаклеи нашли предсмертную записку боевика из Луганской области

Боевик, которого россия мобилизовала из оккупированной Луганской области, написал предсмертную записку. В ней он жалуется, что "даже не пожил нормально", а россия их использовала как "пушечное мясо".

Записку нашли украинские разведчики батальона спецназначения "Дикое поле" Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна. Боевик даже написал, куда ее отправить, если его убьют.

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"Отправили как "пушечное мясо": боевик написал жене предсмертную записку

В письме своей 26-летней жене пророссийский боевик тарасенко говорит, что:

о нем "забыли";

российское командование не дало им ни вооружения, ни боекомплекта, ни средств личной защиты;

россияне сделали из них "пушечное мясо".

На листе написано, что пророссийский боевик, д. у. тарасенко из квазиреспублики на Луганщине. Точнее – из поселка городского типа Калинино Луганской области.



Пророссийский боевик в предсмертной записке признал, что их бросили как "пушечное мясо" / Фото бригады имени Ивана Богуна

Также он плакался жене, чтобы о нем помнили дети. В письме отмечает, что он "выпил" и пишет "эмоционально".

Однако хочет, чтобы жена сказала детям: "Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать летом, сейчас бы на море".

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Россия потеряла на войне более 50 тысяч оккупантов

В начале сентября российские потери уже достигли более 50 тысяч. В частности, россия по состоянию на утро 6 сентября потеряла уже 50 тысяч 150 единиц личного состава.

По состоянию на утро 9 сентября российская армия уже уменьшилась на 51 тысячу 900 единиц личного состава.

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