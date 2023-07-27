В Бориспольском районе произошло масштабное ДТП: известно о 9 пострадавших

В Бориспольском районе Киевской области вечером 27 июля произошло ДТП. В Полиции Киевской области отметили, что в результате этой аварии не обошлось без пострадавших.

Правоохранителям известно о 9 пострадавших в результате этого дорожно-транспортного происшествия. Всем им оказывают помощь медицинские работники.

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Возле Борисполя в Киевской области произошло жуткое ДТП

Правоохранители Киевской области отметили, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля "Daewoo" не предпочел в движении автобус. В результате произошло столкновение, и автобус перевернулся.



В Бориспольском районе авто столкнулось с автобусом / Фото Полиции Киевской области

Там отметили, что в настоящее время известно, что пострадали 9 человек, из которых 3 находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина потеряла концовку ноги, еще одна получила травмы позвоночника.



В результате аварии в Киевской области перевернулся автобус / Фото Полиции Киевской области

В каком состоянии находятся водители обоих транспортных средств – неизвестно. Всем пострадавшим оперативно оказывают помощь работники скорой помощи.

Напоследок в полиции Киевской области призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила. Ведь любое незначительное заблуждение на дороге может сторожить жизнь.

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