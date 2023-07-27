Наразі правоохоронцям відомо про 9 потерпілих унаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди. Усім їм надають допомогу медичні працівники.

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Біля Борисполя на Київщині сталася моторошна ДТП

Правоохоронці Київської області зазначили, що аварія сталася через те, що водій автомобіля "Daewoo" не надав переваги в русі автобусу. Внаслідок цього відбулося зіткнення, й автобус перевернувся.



У Бориспільському районі авто зіткнулося з автобусом / Фото Поліції Київщини

Там зазначили, що наразі відомо про те, що постраждало 9 осіб, з яких 3 знаходяться в тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта.



Внаслідок аварії на Київщині перевернувся автобус / Фото Поліції Київщини

У якому стані наразі перебувають водії обох транспортних засобів – невідомо. Усім постраждалим наразі оперативно надають допомогу працівники швидкої допомоги.

Наостанок у поліції Київщини закликали всіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил. Адже будь-яка незначна помилка на дорозі може вартувати життя.

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