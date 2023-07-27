Наразі правоохоронцям відомо про 9 потерпілих унаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди. Усім їм надають допомогу медичні працівники.
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Біля Борисполя на Київщині сталася моторошна ДТП
Правоохоронці Київської області зазначили, що аварія сталася через те, що водій автомобіля "Daewoo" не надав переваги в русі автобусу. Внаслідок цього відбулося зіткнення, й автобус перевернувся.
У Бориспільському районі авто зіткнулося з автобусом / Фото Поліції Київщини
Там зазначили, що наразі відомо про те, що постраждало 9 осіб, з яких 3 знаходяться в тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта.
Внаслідок аварії на Київщині перевернувся автобус / Фото Поліції Київщини
У якому стані наразі перебувають водії обох транспортних засобів – невідомо. Усім постраждалим наразі оперативно надають допомогу працівники швидкої допомоги.
Наостанок у поліції Київщини закликали всіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил. Адже будь-яка незначна помилка на дорозі може вартувати життя.
Нещодавно у Києві сталася ДТП на блокпосту
- На одному з блокпостів Києва 25 липня сталася смертельна аварія. Так, водій автівки збив двох нацгвардійців, які в той час патрулювали на блокпосту.
- Від отриманих травм один з нацгвардійців загинув на місці. Його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.
- Слідчі розпочали кримінальне провадження щодо ДТП з постраждалими. Коли справу доведуть у суді, водію може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
- Варто зазначити, що це вже не перша подібна ДТП в українській столиці. Так, за два місяці до цього суддя Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.