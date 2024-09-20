Вблизи Черкасс прогремели взрывы: возможна работа ПВО по "Шахедам"

В Черкассах ночью 20 сентября также слышали взрывы. По всей области была объявлена воздушная тревога.

Сирены раздавались из-за угрозы ударных беспилотников типа “Шахед”. 24 Канал призывает жителей Черкасс и области не выходить из укрытий до отбоя тревоги.

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Что известно о взрывах в пригороде Черкасс

Воздушная тревога в Черкасской области прозвучала еще в 21:50 19 сентября. Тогда Воздушные силы писали о движении российских дронов-камикадзе в направлении Черкасс.

Группа "Шахедов" на востоке Киевской области продолжает движение курсом на Черкассы!

– писали военные.

Впоследствии беспилотники фиксировали в самой Черкасской области. Дроны двигались южным курсом, некоторые из них меняли направления на северный и западный. В 01:08 Воздушные силы писали, что "Шахеды" на севере, западе и юге Черкасской области движутся курсом на Винницкую область.

О взрывах вблизи Черкасс стало известно в 01:28. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"Вблизи Черкасс и в окрестностях работает ПВО, угроза поражениями ударными дронами сохраняется", – написали журналисты.

Сейчас в ОВА не комментировали последствия взрывов вблизи Черкасс. По состоянию на 01:45 воздушная тревога по всей Черкасской области продолжается.

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