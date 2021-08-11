Вблизи Филиппин произошло сильное землетрясение: объявили угрозу цунами

11 августа 2021 , 22:26
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Источник:

Геологическая служба США

Недалеко от провинции Восточный Давао на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Эпицентр зафиксировали вблизи города Пондагуитан.

По данным сейсмологического центра, толчки достигали 6,9 – 7,1 баллв, что является сильным землетрясением по шкале Рихтера. Землетрясение произошло на глубине 60 километров, сообщает EMSC.

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Угроза цунами на Филиппинах

По данным Сейсмологического агентства Филиппин, землетрясение создает угрозу цунами. К тому же остается риск повторных подземных толчков. Точная величина, єпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов. Поэтому сейсмологи будут проверять данные и уточнять свои расчеты.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии заявил, что ожидается повреждение инфраструктуры вследствие толчков.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что в результате землетрясения на западном побережье США нет риска возникновения цунами. В то же время управление по чрезвычайным ситуациям на Гавайях заявило, что на островах также нет угрозы цунами.

Очевидцы делятся в соцсетях видео землетрясения. На кадрах видно, как от толчков шатаются мебель и части зданий.

Пока нет информации о пострадавших или погибших в результате толчков.

Землетрясения: последние случаи в мире

  • У побережья Аляски 29 июля в США произошло мощное землетрясение, магнитудой 8,2. эти подземные толчки стали самыми сильными в Северной Америке с 1964 года.
  • На территории Таджикистана 10 июля зафиксировали землетрясение. Сила подземных толчков в его эпицентре составила 5–6 баллов. В результате стихии погибли 5 человек.
  • В Грузии 19 июня произошло землетрясение магнитудой 3,2. Его эпицентр зафиксировали в 176 километрах от столицы Тбилиси.
  • В Хорватии 8 июня произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,8, на обнародованных в сети кадрах видно, что подземные толчки были довольно мощными.
Автор: Вероніка Климська