Вблизи Угледара оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ

Россияне совершили штурм позиций ВСУ вблизи Угледара Донецкой области. Вследствие этого враг взял в плен 5 безоружных украинских защитников. К сожалению, наших воинов расстреляли.

На фоне этого правоохранители начали уголовное производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора в телеграм-канале.

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Россияне расстреляли безоружных украинских защитников

По оперативным данным, 2 октября 2024 года российские захватчики совершили штурм позиций Вооруженных Сил Украины вблизи города Угледар Волновахского района Донецкой области. В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников.

К сожалению, одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где тоже расстреляли.

На фоне этого при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей, продолжаются следственные и розыскные действия.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление,

– еще раз подчеркивают в Офисе генпрокурора.

"В очередной раз я, как Омбудсман Украины, направил письма ООН и МККК по поводу варварского преступления оккупантов. Кроме этого известно, что в настоящее время прокуратора ведет расследование 53 уголовных производств, связанных с расстрелами 177 украинских военнопленных", – отреагировал на это Дмитрий Лубинец.

По его словам, большинство таких преступлений зафиксировано в 2024 году – 37 производств по расстрелу 109 человек.

Напомним, на днях российские оккупанты в Курской области могли расстрелять наших военных, попавших в окружение. Поэтому Уполномоченный Верховной Рады по правам человека направил письма Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.