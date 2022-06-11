Вброс о "новом штурме Киева" - информационная операция Кремля, - советник главы МВД Андрусов

Оперативная обстановка вокруг белорусско-украинской границы не выглядит так, будто там есть силы для вторжения. Конечно, с россиянами трудно воевать, потому что они непредсказуемы и их командование очень часто принимает совершенно нелепые решения.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он также отметил, что имитация деятельности на территории Беларуси не что иное, как маневрирование с целью растянуть наши силы.

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Также очень сильно активизировалась информационная кампания оккупантов, снова начала появляться информация о "новом штурме Киева", говорит Андрусов.

Это – информационная операция чистой воды, ведь никаких сил, которые могли бы совершить такой маневр – у россиян нет,

– отмечает советник Монастырского.

По словам Виктора Андрусива, российские кафиры своей гигантской армией не могут взять Северодонецк, у них и близко нет сил не только для "штурма", а хотя бы для движения в сторону Киева.