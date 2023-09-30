Вчера дела ей передала, – Маляр рассказала, кто заменит ее в должности
Источник:Анна Маляр
Бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что уже передала все свои дела новой заместительнице главы Минобороны. Ею стала Наталья Калмыкова.
Маляр также поддержала Калмыкову с назначением на эту должность. Сами женщины знакомы уже довольно долго.
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Наталья Калмыкова теперь исполняет обязанности Маляр
Анна Маляр поделилась в сети фото, сделанным в дни освобождения Киева и области, где она позирует вместе с новой заместительницей министра обороны – Натальей Калмыковой. Маляр отметила, что тогда все были объединены ради защиты украинской столицы от врагов.
Калмыкова будет исполнять обязанности Маляр в Минобороны / Фото из телеграм-канала Анны Маляр
Хочу поддержать Наталью с назначением на должность заместителя министра обороны. Вчера дела ей передала,
– сказала Маляр.
Экс-заместительница главы Минобороны отметила, что работа на этой должности будет тяжелой. Однако она очень важна для страны, ведь война против оккупантов еще продолжается.
Умерову избрали новых заместителей
- Министру обороны Украины Рустему Умерову 27 сентября Кабинет Министров назначил трех новых заместителей. Ими стали Юрий Джигир, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.
- Наталью Калмыкову назначили заместительницей министра обороны Украины по вопросам социального развития. Ранее она была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, а теперь будет заниматься вопросами кадровой политики и адаптацией наших военнослужащих.
- Юрия Джигира назначили заместителем по вопросам финансов. Ранее он работал заместителем министра финансов Украины, имел опыт в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, а теперь будет выполнять задачи по бюджетированию, финансовому контролю, управлению ресурсами и т.д.
- Екатерина Черногоренко стала заместительницей по вопросам цифрового развития. Именно она является руководителем проекта "Армия дронов", координатором программы єМалятко, электронного больничного и введения COVID-сертификатов в Дие, а теперь будет заниматься цифрованием министерства, ВВК и ТЦК и СП.