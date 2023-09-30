Вчера дела ей передала, – Маляр рассказала, кто заменит ее в должности

Бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что уже передала все свои дела новой заместительнице главы Минобороны. Ею стала Наталья Калмыкова.

Маляр также поддержала Калмыкову с назначением на эту должность. Сами женщины знакомы уже довольно долго.

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Наталья Калмыкова теперь исполняет обязанности Маляр

Анна Маляр поделилась в сети фото, сделанным в дни освобождения Киева и области, где она позирует вместе с новой заместительницей министра обороны – Натальей Калмыковой. Маляр отметила, что тогда все были объединены ради защиты украинской столицы от врагов.



Калмыкова будет исполнять обязанности Маляр в Минобороны / Фото из телеграм-канала Анны Маляр

Хочу поддержать Наталью с назначением на должность заместителя министра обороны. Вчера дела ей передала,

– сказала Маляр.

Экс-заместительница главы Минобороны отметила, что работа на этой должности будет тяжелой. Однако она очень важна для страны, ведь война против оккупантов еще продолжается.

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