Маляр також підтримала Калмикову з призначенням на цю посаду. Самі жінки знайомі вже доволі довго.
До теми Маляр у списку: Кабмін звільнив майже всіх заступників міністра оборони України
Наталя Калмикова тепер виконує обов'язки Маляр
Ганна Маляр поділилася у мережі фото, зробленим у дні звільнення Києва та області, де вона позує разом із новою заступницею міністра оборони – Наталією Калмиковою. Маляр зазначила, що тоді всі були об'єднані заради захисту української столиці від ворогів.
Калмикова виконуватиме обов'язки Маляр у Міноборони / Фото з телеграм-каналу Ганни Маляр
Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці Міністра Оборони. Вчора справи їй передала,
– сказала Маляр.
Ексзаступниця очільника Міноборони зауважила, що робота на цій посаді буде важкою. Однак вона дуже важлива для країни, адже війна проти окупантів ще триває.
Умєрову обрали нових заступників
- Міністру оборони України Рустему Умєрову 27 вересня Кабінет Міністрів призначив трьох нових заступників. Ними стали Юрій Джигир, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко.
- Наталію Калмикову призначили заступницею міністра оборони України з питань соціального розвитку. Раніше вона була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, а тепер займатиметься питаннями кадрової політики та адаптацією наших військовослужбовців.
- Юрія Джигира призначили заступником з питань фінансів. Раніше він працював заступником міністра фінансів України, мав досвід у підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, а тепер буде виконувати завдання з бюджетування, фінансового контролю, управління ресурсами тощо.
- Зрештою Катерина Черногоренко стала заступницею з питань цифрового розвитку. Саме вона є керівницею проєкту "Армія дронів", координаторкою програми єМалятко, електронного лікарняного та запровадження COVID-сертифікатів в Дії, а тепер займатиметься цифруванням міністерства, ВЛК та ТЦК та СП.