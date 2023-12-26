Передислоцировались: два российских корабля сбежали из Феодосии после удара по "Новочеркасску"
Источник:Крым.Реалии
Во временно оккупированной Феодосии ночью на 26 декабря уничтожили российский десантный корабль "Новочеркасск". После этого несколько других кораблей решили передислоцироваться.
Из Феодосийской бухты вышли два русских корабля. Это произошло через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и десантному кораблю "Новочеркасск".
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Идентифицировать их не удалось
Из-за тумана и большого расстояния идентифицировать корабли не было возможности. Судя по размерам, говорится об одном военном корабле и одном военном катере Черноморского флота России.
Тем временем в оккупированной Феодосии куски обшивки уничтоженного "Новочеркасска" валяются на окраинах порта, где он был пришвартован. Сообщается, что удар был такой силы, что обломки вошли в землю примерно на метр.
Украинские военные уничтожили "Новочеркасск"
- Взрывы в районе порта раздались около 03:30 26 декабря, а чуть позже командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что вслед за крейсером "Москва" отправился и ИДК "Новочеркасск". 24 марта 2022 года судно оказалось под ударом ВСУ в порту оккупированного Бердянска Запорожской области. Тогда была подтверждена гибель трех членов экипажа, но корабль тогда получил только повреждения.
- В ВСУ раскрыли, чем атаковали ВДК "Новочеркасск". Тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами, отметили в сообщении
- В сети сообщали, что, возможно, на борту "Новочеркасска" были иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Такое мнение возникло из-за мощной детонации в Феодосийском порту. Кроме того, сейчас Россия использует большие десантные корабли именно в логистических целях. Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат эту информацию не подтвердил.