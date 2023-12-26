Передислоцировались: два российских корабля сбежали из Феодосии после удара по "Новочеркасску"

Во временно оккупированной Феодосии ночью на 26 декабря уничтожили российский десантный корабль "Новочеркасск". После этого несколько других кораблей решили передислоцироваться.

Из Феодосийской бухты вышли два русских корабля. Это произошло через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и десантному кораблю "Новочеркасск".

Смотрите также Теперь "Новочеркасск" – это подлодка: в Минобороны насмеялись над Россией

Идентифицировать их не удалось

Из-за тумана и большого расстояния идентифицировать корабли не было возможности. Судя по размерам, говорится об одном военном корабле и одном военном катере Черноморского флота России.

Тем временем в оккупированной Феодосии куски обшивки уничтоженного "Новочеркасска" валяются на окраинах порта, где он был пришвартован. Сообщается, что удар был такой силы, что обломки вошли в землю примерно на метр.

Украинские военные уничтожили "Новочеркасск"