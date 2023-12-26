Пошел вслед за "Москвой": что известно о корабле "Новочеркасск", который уничтожили в Феодосии

Во временно оккупированном Крыму уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота России. Его удалось поразить в порту Феодосии.

Взрывы в районе порта прогремели около 03:30 26 декабря, а чуть позже командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что вслед за крейсером "Москва" отправился и БДК "Новочеркасск". Что известно о судне, которое уничтожили во временно оккупированном Крыму – сообщает 24 Канал.

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Что известно об уничтоженном "Новочеркасске"

Большой десантный корабль "Новочеркасск" (БДК-46) проекта 775 (775/II) класса Ropucha был на вооружении России с 1987 года. Его спустили на воду в апреле 1987 года, а уже в ноябре того же года – ввели в эксплуатацию. "Новочеркасск" построили в Польше на Гданьской верфи. Изначально имел бортовой номер 108, а с 1 мая 1989 года ему был присвоен бортовой номер 142.

Судно предназначено для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Кроме того, "Новочеркасск" способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.



Большой десантный корабль "Новочеркасск", который уничтожили в Феодосии

Если говорить об основных характеристиках "Новочеркасска", то известно, что БДК длиной 112,55 метра и шириной в 15 метров. Он оснащен 2 дизельными двигателями и имеет скорость хода 33 километра в час. Экипаж "Новочеркасска" насчитывает 87 человек. Кроме того, судно также вооружено 2 советскими корабельными артиллерийскими установками АК-275, ПЗРК "Стрела-2", а также 2 установками РСЗО "Град".

Большую часть времени корабль базировался на озере Донузлав. В советские времена "Новочеркасск" участвовал в различных военных учениях, во время которых выполняли задачи захода и высадки морского десанта. После распада СССР до 2007 года БДК был законсервированным. Только в 1998 году "Новочеркасск" ввели в состав сил 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, однако его не расконсервировали. К слову, нынешнее название БДК получил в 2002 году по инициативе администрации города Новочеркасск, который взял "шефство" над бортом.

Расконсервировали БДК "Новочеркасск" только в 2007 году и тогда ввели в состав Черноморского флота. После этого судно начало участвовать в новых учениях. Так, в 2009 году "Новочеркасск" участвовал в учениях "Запад-2009", осуществив в составе соединения кораблей Черноморского флота переход по маршруту Севастополь – Балтийск – Севастополь.

Также "Новочеркасск" был привлечен к активации Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия "Блэксифор" в 2012 году, а в сентябре 2013 года – выполнял задания по планам оперативного командования в Средиземном море.

Согласно открытой в сети информации, по состоянию на 2022 год большой десантный корабль "Новочеркасск" входит в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России.

"Новочеркасск" оказался под атакой не впервые

Большой десантный корабль "Новочеркасск" уже оказывался под ударом и получал повреждения. Так, 24 марта 2022 года судно оказалось под ударом ВСУ в порту оккупированного Бердянска Запорожской области. Тогда было подтверждено, что три члена экипажа погибли, но тогда корабль получил только повреждения.

Однако другим российским бортам повезло тогда меньше. Генштаб ВСУ подтвердил, что 24 марта 2022 года был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. К слову, через 21 день, 14 апреля 2022 года, украинские защитники уничтожили российский крейсер "Москва", что стало для оккупантов самой дорогой потерей.

Через год, 24 марта 2023 года, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в сети опубликовал кадры, как украинские военные нанесли удар по кораблям оккупантов в порту Бердянска. Он подчеркнул, что российский флот уязвим.

Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде,

– заявил Залужный.