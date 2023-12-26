Теперь "Новочеркасск" – это подлодка: в Минобороны посмеялись над Россией
Источник:Минобороны Украины
Во временно оккупированной Феодосии ночью на 26 декабря уничтожили корабль "Новочеркасск". В украинском Министерстве обороны отреагировали на это событие.
Оборонное ведомство Украины не обошло вниманием уничтожение очередного российского корабля. Там решили посмеяться над врагом.
Смотрите также Google ретранслирует российскую пропаганду? Как преодолеть зомбирование россиян
"Новочеркасск" модифицировали
В Минобороны Украины отметили, что российский десантный военный корабль прошел модификацию от украинских воинов.
Украинские воины модифицировали российский большой десантный корабль "Новочеркасск" - теперь это подлодка,
– говорится в сообщении.
Уничтожение очередного российского корабля вызвало бурную реакцию среди мировых чиновников. В частности, министр обороны Великобритании сказал, что это показывает, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются.
Игнат прокомментировал уничтожение "Новочеркасска" в Феодосии
- В Воздушных силах надеются, что таких случаев будет больше. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также добавил, что к такой впечатляющей операции причастны не только пилоты, но и другие спецподразделения, которые не афишируют это.
- В сети сообщали, что, возможно, на борту "Новочеркасска" были иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Такое мнение возникло из-за мощной детонации в Феодосийском порту. Кроме того, сейчас Россия использует большие десантные корабли именно в логистических целях. Юрий Игнат не подтвердил это.
- Он сказал, что на борту был мощный боекомплект. По его словам, возможно, о нем сообщат позже. Он подчеркнул, что Украине нужно увольнять Крым и наше море.