Теперь "Новочеркасск" – это подлодка: в Минобороны посмеялись над Россией

Во временно оккупированной Феодосии ночью на 26 декабря уничтожили корабль "Новочеркасск". В украинском Министерстве обороны отреагировали на это событие.

Оборонное ведомство Украины не обошло вниманием уничтожение очередного российского корабля. Там решили посмеяться над врагом.

Смотрите также Google ретранслирует российскую пропаганду? Как преодолеть зомбирование россиян

"Новочеркасск" модифицировали

В Минобороны Украины отметили, что российский десантный военный корабль прошел модификацию от украинских воинов.

Украинские воины модифицировали российский большой десантный корабль "Новочеркасск" - теперь это подлодка,

– говорится в сообщении.

Уничтожение очередного российского корабля вызвало бурную реакцию среди мировых чиновников. В частности, министр обороны Великобритании сказал, что это показывает, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются.

Игнат прокомментировал уничтожение "Новочеркасска" в Феодосии