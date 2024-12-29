Вечер должен быть со светом: когда будут действовать графики отключений 30 декабря

В Укрэнерго обнародовали графики отключений на понедельник, 30 декабря. Действие графиков в вечерние часы не предусмотрено, но все может измениться.

В выходные 28 – 29 декабря отключений почти не было. Впрочем, вечером в воскресенье ввели аварийные отключения света в нескольких областях. А в субботу аварийные отключения были на Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине. О стабилизационных графиках на 30 декабря пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Когда не будет света 30 декабря

Для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений с 08:00 по 17:00. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применять немного дольше – с 08:00 по 19:00.

Как видим, время начала действия графиков одинаковое для обеих категорий.

Причина введения ограничений – повреждения энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря,

– сообщили в Укрэнерго.

Там, как и всегда, отметили: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому важно следить за новостями – и не включать сразу все мощные приборы.

Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе можно узнать на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.