Вечером и ночью в Житомире может быть опасно: людей призывали не игнорировать тревогу

Российские военные цинично обстреливают гражданскую инфраструктуру украинских городов. Вечером 27 июня может оказаться угроза ракетного удара в Житомире.

Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он призвал жителей Житомира вечером и ночью не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Дай Бог, чтобы я не был прав, но что-то мне подсказывает, что сегодня вечером и ночью может быть опасно и в Житомире,

– сказал житомирский мэр.

Поэтому Сухомлин просит людей спускаться в укрытия, бомбоубежища, подвалы, или любое другое помещение, которое может защитить от обстрела.