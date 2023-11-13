Не только "Шахеды", но и SuperCam: известно количество уничтоженных вечером вражеских дронов

Россия продолжает ежедневный вечерний террор украинских городов и сел. Но наши защитники мужественно удерживают небо: вечером 13 ноября на Юге и Востоке Украины уничтожили четыре российских дрона

Воздушная тревога вечером 13 ноября охватила южные регионы Украины. Время от времени она расширяется, а затем идут отбои. 24 Канал следит за ситуацией.

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Сколько дронов сбито

В целом были уничтожены 4 российских дрона: три БПЛА "Шахед-131/136" и один SuperCam. Вражеская техника была уничтожена в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

Такие цифры привели на 23 часа понедельника 13 ноября.

Что известно о тревоге вечером 13 ноября и ночью 14 ноября

SuperCam – довольно редкий дрон. У него большой размер (размах крыльев – более трех метров), поэтому ему помогают взлететь. Первоначально SuperCam были предназначены для аэрофотосъемки, в настоящее время россияне используют их для разведки.

В настоящее время движется несколько групп дронов. Они рвутся в Умань и Вознесенск.

24 Канал оперативно сообщает о новых деталях от Воздушных сил. Все, что известно об актуальных тревогах, читайте в нашем материале по ссылке.