"Собраться, несмотря на эмоции": ведущая 24 Канала Ирина Узлова откровенно рассказывает о секретах работы, сложностях в эфире и жизни за кадром

Каждое утро Ирины Узловой неизменно начинается – с подъема в 6:00 и просмотра новостных каналов, которых у нее до 100.

Каждое утро Ирины Узловой начинается одинаково – подъем в 6:00 и просмотр новостных каналов, которых у нее до 100. Иногда она делает это, одновременно суша волосы, чтобы точно все успеть. Далее по расписанию – две чашки кофе: со сливками дома, а затем латте в McDonald's по дороге на работу.

На эфир она всегда старается взять с собой хорошее настроение. Особенно аудитория любит шутки ведущей, поэтому, несмотря ни на какие обстоятельства, Ирина никогда не выходит из дома без юмора. Самое главное для нее – воспринимать свою работу как хобби, ведь так работать гораздо легче.

Однако, помимо шуток и смеха, работа ведущей – это также то, что остается незаметным для зрителей: тщательная подготовка к интервью, усталость и постоянный мониторинг новостей.

В рамках спецпроекта 24 Канала "За кадром" ведущая Ирина Узлова поделилась своими секретами восстановления после работы, мечтами, а также рассказала о том, как сейчас трансформируется журналистика, и почему ее порой называют "Ира-автопарк".

"Первый эфир в день рождения мамы": о начале карьеры на 24 Канале

Журналистом Ирина хотела стать с 5-го класса и прошла в этой профессии, пожалуй, все возможные этапы: работала выездным журналистом, была автором сюжетов, программ, аналитических статей и журналистом-расследователем. Начинала она с газеты "Украина молодая", также работала в развлекательных программах.

Но развлекательный контент ее интересовал не всегда. Больше – политика, информационные новости, общественно значимые темы.

Впоследствии она перешла на телевидение: "Суспильное", а затем "Эспрессо". Именно там Ирина смогла подготовиться к будущей профессии ведущей, ведь работала выпусковым редактором, готовя сценарии для ведущих, и гостевым продюсером, подбирая и приглашая экспертов для эфиров.

Также на "Эспресо" Ирина была соавтором и ведущей международной аналитической программы, а уже в 2022 году впервые "включилась" в прямой эфир. Он отличается от записи, поэтому было некоторое волнение.

Однако когда она пришла работать на 24 Канал, уже знала "кухню изнутри" и была знакома со многими гостями прямых эфиров.

На 24 Канал я перешла очень быстро. Очень благодарна судьбе, что так сложилось. Мой первый эфир здесь состоялся 16 января 2023 года, как раз в день рождения моей мамы. Я поздравляла ее и одновременно волновалась. Встала тогда в 5 утра,

– вспоминает журналистка свой первый эфир.

По словам Ирины, с каждым следующим эфиром волнение уменьшалось, а страх исчезал.

Ирина Узлова в студии / Instagram ведущей

"Справиться с эмоциями и продолжить эфир": о вызовах в работе ведущей

Ирина очень хорошо помнит свой самый сложный эфир. Он состоялся на третий день ее работы на 24 Канале 18 января 2023 года.

Тогда в прямом эфире с Андреем Дроздой ведущие узнали о гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Киевской области.

Это было как кнутом по голове… Я знала Монастырского еще с времен его работы народным депутатом Украины. И это молодой, профессиональный, высококвалифицированный, хороший во всех смыслах человек. И это был вот тот эфир, когда ты с трудом сдерживаешь слезы отчаяния,

– вспоминает тот момент Ирина.

Тогда она осознала, что, несмотря на эмоции, ей нужно информировать зрителей, озвучивать версии и демонстрировать кадры катастрофы. Ей пришлось взять себя в руки и продолжить эфир.

Сейчас ведущая может за день провести 7 интервью с экспертами из Украины или Европы, записать короткие видео для соцсетей канала, работать над авторским проектом и т. д.

Ирина признается, что часто не высыпается, но, несмотря на это, эфир нужно вести. Она знает, что должна "включиться", ведь выходит к своим зрителям, которые ее ждут.

О трудностях в работе / Инстаграм Ирины Узловой

Ирине Узловой трудно сказать, что для нее является самым сложным в работе ведущей. Ведь ее путь в журналистике начался еще со школьных лет. Однако определенные испытания все же есть – страх ошибиться.

Ошибиться с выбором темы, с верификацией, проверкой тех данных, которые ты предоставляешь своему зрителю, потому что на тебе лежит ответственность. Именно ответственность является одним из вызовов, чтобы не обмануть зрителя. То, как бороться с российскими вбросами и дезинформацией, – это тоже один из вызовов,

– подчеркивает она.

Кроме того, сейчас ведущая старается работать не только для украинской аудитории, но и доносить информацию до граждан других стран. Они тоже должны слышать правду, и самое главное для нее – не упустить важность проверенной информации.

"Мне писали даже зрители": о ляпах и забавных ситуациях во время прямого эфира

Часто во время прямых эфиров ведущие могут оговориться или заикаться, когда быстро говорят. Ирина вспоминает, что во время одного эфира она оговорилась, назвав американского сенатора Кевина Маккарти Полом Маккарти (знаменитый певец, участник группы The Beatles – 24 Канал).

Такое бывает, главное – вовремя исправиться, а иногда зритель и не замечает,

– вспоминает ведущая этот курьезный эпизод.

Однако ярче всего ведущая помнит, как однажды чихнула в прямом эфире и в этот момент получила кучу сообщений от зрителей со словами "Будь здорова!".

И это при том, что я это (чихнула, – 24 Канал) сделала тихо, но все равно это было видно по моему лицу,

– с улыбкой вспоминает Ирина.

Также ведущая отмечает, что во время эфира иногда могут случаться неприятности со светом, когда нужно быстро переключиться на резервное питание во время отключений. В такие моменты за спиной Ирины могут отключиться плазменные экраны, и тогда студия погружается в полную темноту.

Однако, несмотря на это, она не прерывает эфир – продолжает говорить и анализировать запланированные темы.

"Для нас, живущих 13 лет в условиях войны, это уже вообще не новость. Пусть россиянам будет не до смеха, когда они видят, что мы на самом деле можем ко всему привыкнуть, все преодолеть и все пройти", – добавляет Узлова.

Интересно! Часто Ирина обращается к своим зрителям с просьбой сделать пожертвования на сбор автомобилей для украинских защитников. У ведущей всегда есть актуальные сборы, поэтому она даже получила прозвище "Ира-автопарк". Сейчас ведущая открыла сбор средств на внедорожник Toyota Hilux для 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка, также известной как "Степные хищники". Среди всех, кто пожертвует 200 грн и более, разыграют новый iPhone 17 256 ГБ. Поэтому призываем читателей сделать пожертвование по ссылке.

"Люди устали от "сухой подачи": о том, как Ирина нашла свой особый стиль

Ирина часто ассоциируется у зрителей с улыбкой. Именно шутки стали ее своеобразным рабочим стилем. Ведущая отмечает, что представление о том, что ведущие в эфире должны быть сдержанными, лишенными лишних эмоций, на самом деле уходит корнями еще в школу журналистики 90-х годов. По ее мнению, люди устали от "сухой" подачи новостей.

Конечно, когда Ирина рассказывает о российских обстрелах или терактах – здесь не место для шуток. Однако посмеяться над тем, в каком состоянии сейчас находится экономика агрессора, или с юмором обсудить парад 9 мая в Москве – это как раз та ирония и сарказм, которых ждет аудитория.

Сейчас все кардинально изменилось – зритель следует за человеком. Именно поэтому 24 Канал инициировал создание отдельного канала на YouTube под названием "Узлова Talks". Буквально за несколько месяцев о нем уже написали в "Forbes".

Мы вошли в топ-каналов YouTube по скорости роста числа подписчиков, количеству просмотров и объему просмотров,

– с гордостью рассказывает о своем "детище" Ирина.

В то же время ведущая признается, что завоевать расположение украинцев ей не удалось бы без своей команды, которая остается за кадром. Речь идет о большом количестве людей, начиная с тех, кто помогает ей выглядеть перед камерой на все 100%, и заканчивая теми, кто воплощает ее идеи.

Ведущая вместе с коллегами / Инстаграм Ирины Узловой

Очевидно, что работа ведущей имеет определенные рамки и нормы, в частности, сдержанный внешний вид. Однако в то же время он может быть и ярким, запоминающимся зрителям.

Зрители пишут мне о всей моей одежде, которую я сама подбираю, об украшениях, о цвете помады, о внешнем виде лица. Существует мнение, что первые 7 секунд на тебя смотрят визуально, а потом решают – продолжать тебя слушать, смотреть или нет. Поэтому первое впечатление решающее, определенный стиль должен быть и здесь,

– рассказывает она.

У Ирины особый стиль, который знают зрители / Инстаграм ведущей

Многих зрителей Ирина часто встречает во Львове и Киеве. Куда бы она ни поехала, к ней подходят и благодарят, ведь именно ее шутки и эмоции помогают людям держаться в непростое время.

"Даже если вообще нет сил": о восстановлении после работы

После эмоционально сложных эфиров Ирине помогают восстанавливаться книги. Она может читать их несколько одновременно и постоянно – дома и на работе. Среди любимых писателей – Колин Гувер, Тимоти Снайдер и Оксана Забужко.

Это помогает мне восстановиться и переключиться. Даже если сил нет, 10 – 15 минут на чтение должны быть обязательными. Я это рекомендую всем,

– отметила она.

Ведущая признается, что за кадром она совсем другая, но самое важное для нее – никогда не засиживаться дома. Иногда она любит проводить время наедине с собой – например, сходить в кино, особенно если фильм на английском языке, чтобы попрактиковаться в языке.

Однако чаще всего она предпочитает проводить время в компании на различных мероприятиях – концертах, фестивалях и спектаклях в театрах имени Леся Курбаса или Марии Заньковецкой. Особенно Ирина любит посещать концерты Виталия Козловского – он для нее пример того, как нужно вкладываться в себя и любить то, что делаешь.

Когда у Ирины появляется чуть больше свободного времени (а это бывает крайне редко), она обычно отправляется в небольшие путешествия по разным городам и местам Украины, чтобы открыть для себя что-то новое.

Ирина часто проводит свободное время, путешествуя по Украине / Инстаграм ведущей

Интересно, что дома Ирина обустроила себе небольшой спортзал с орбитреком и велотренажером. Это место в ее доме называется "спортспейс".

Всегда по несколько раз в неделю тренируюсь. Поддерживаю физическую форму, ведь бывают эфиры стоя, и нужно соответственно выглядеть. И в целом это помогает разгрузиться,

– сказала ведущая.

Однако, пожалуй, больше всего вдохновения она черпает именно из общения с друзьями и семьей. Отдохнуть от всего Ирине помогает лучшая подруга Илона, которая всегда с ней в трудные моменты.

"А во всем в жизни я прежде всего благодарна своей маме Оксане. Она – не просто мама, но и лучшая подруга. Благодарна маме за осознание выбора: выбора принципов, позиции, вектора движения по жизни. Даже когда кажется, что ситуация зашла в тупик, она всегда найдет из нее выход", – подчеркнула Ирина.

Ведущая вместе с мамой / Инстаграм Ирины Узловой

"Ради этого ездила на другой конец города": о бодибилдинге как хобби

На протяжении всей своей сознательной жизни Ирина не была равнодушна к спорту. В определенный период она занималась фитнесом и даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу.

Мне нравилась и форма, в которой выступают фитнес-бикини, и красивые купальники. Я иногда шучу, что когда мы победим, то я выйду в эфир в купальнике со стразами,

– делится ведущая.

По словам Ирины, спорт стал для нее не только способом поддерживать физическую форму, но и возможностью отвлечься от интеллектуальной нагрузки.

Ирина во время соревнований по бодибилдингу / Инстаграм ведущей

Подготовка к соревнованиям также требовала строгого режима питания. Ирина вспоминает, что почти каждый день тренировалась и занималась с профессиональными тренерами, к которым ездила через весь город.

Я еще и курсы фитнес-тренера закончила, у меня есть диплом фитнес-академии ФББУ при Министерстве спорта Украины, поэтому могу составить подругам рацион с учетом количества калорий, которое они хотят, посоветовать что-то по упражнениям, ведь здесь главное – всегда здоровье,

– отметила она.

В то же время ведущая признает, что сегодня уже не тренируется так интенсивно, как раньше. Если чувствует сильную усталость, то позволяет себе перенести занятие, ведь убеждена, что истощенному организму тренировки не принесут пользы.

Ирина ушла из профессионального спорта из-за того, что на высоком уровне спорт часто уже не ограничивается лишь здоровым образом жизни. Она решила продолжать тренироваться для себя, а не ради соревнований.

"Мыслей о смене профессии не было": о мечтах и карьерных целях

Больше всего в жизни Ирина мечтает о победе Украины, все остальное, по ее словам, "сделается и заработается".

Также она признается, что все ее интервью по-своему особенные, но есть люди, с которыми она особенно мечтает записать большое интервью. Прежде всего это Кирилл Буданов.

Мне импонирует его деятельность не только сейчас как главы ОП, но и как главного разведчика Украины на протяжении многих лет, который прошел все этапы и бесстрашно участвовал в самых смелых разведывательных операциях. Это человек, который меняет ход истории. Ну и Михаил Подоляк. Хотелось бы записать большое интервью о нем и как о человеке, потому что это начитанная и профессиональная личность,

– поделилась ведущая.

Ирина с юмором говорит и о своих профессиональных амбициях: "Я всегда шучу, что когда закончу телевизионную карьеру, а может, и параллельно, то буду призывать ГУР взять меня в качестве "Ирки-разведчицы", чтобы помогать им. Я уже научилась молчать там, где нужно, и там, где не нужно, иногда тоже".

Также ведущая хотела бы пойти на актерские курсы, ведь часто получает отзывы от зрителей, которые отмечают, что она прирожденная актриса. Больше всего ее привлекает именно театр, поэтому Ирина мечтает сыграть в каком-нибудь спектакле на сцене.

Однако именно журналистика – это то, без чего ведущая не представляет своей жизни. Для нее эта профессия социально и политически важна, ведь от профессиональных журналистов ничего невозможно скрыть. Именно они разоблачают манипуляции и удерживают информационное поле.

Ничем другим, наверное, бы не занималась. Мыслей о смене профессии или о том, правильно ли я выбрала путь, не возникает и не возникало никогда. Никогда не могла бы представить себе другую профессию,

– подчеркнула Ирина.

Становиться лучше, совершенствоваться и находить что-то новое в своей сфере – именно к этому стремится ведущая, ведь она уверена, что не бывает так, чтобы человек достиг всего. Именно эти слова являются ее жизненным постулатом.

Журналистка всегда стремится развиваться / Инстаграм Ирины Узловой

Подводя итог, Ирина в очередной раз обращается к своим зрителям с простым, но важным напоминанием: не стоит откладывать жизнь на потом.

Она призывает не отказывать себе в том, чего хочется, даже несмотря на сложные времена. В то же время Ирина подчеркивает, что важно помнить и о завтрашнем дне, ведь все вместе делают все ради будущей победы Украины. Однако, по ее мнению, не менее важно жить сегодня: позволять себе покупать то, что нравится, пробовать что-то новое, радовать себя и своих близких.

Ирина завершает словами о вере – в победу Украины, в Украину и в себя: "И она непременно наступит".