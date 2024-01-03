7 раз в минуту сказала слово "дерьмо": ведущая BBC спорила с министром внутренних дел

Ведущая BBC Мишаль Хусайн за одну минуту сказала 7 раз "дерьмо" во время разговора с министром внутренних дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Женщина стремилась прояснить, называл ли чиновник политику в Руанде ругательным словом.

Спор между Мишаль Хусайн и Джеймсом Клеверли возник в эфире утреннего шоу Today. Ведущая хотела получить от Клеверли максимально четкие ответы, поскольку он не признавал, какое само слово сказал в парламенте месяцем ранее.

Смотрите также "К какому прилету вы будете слушать эту х**ню": в Одессе разразился скандал из-за российской песни

Скандальная беседа ведущей BBC и министра внутренних дел Великобритании

Как отмечает издание, BBC разрешает нецензурную брань, если это "оправдано редакцией". Так что, вероятно, слово "дерьмо" признано корпорацией допустимым, потому что политика процитировали.

Также уточняется, что эта брань в Великобритании не считается особо оскорбительной, поскольку не имеет сексуальных, расовых или религиозных коннотаций.

Однако ее вариации уже контролируются строже. Именно поэтому чиновник так настойчиво доказывал, что говорил только слово "дерьмо" (sh*t), а остальные частицы вроде бы были додуманы невнимательными слушателями.

"Вы не использовали слово "shith*le" в парламенте?", – спросила ведущая. Политик заверил в обратном.

"Итак, когда вы взяли микрофон, кто говорил, кто произнес это слово в парламенте?", – настаивала ведущая.

Министр оправдался, сказав, что "имел в виду отдельное лицо", и посоветовал журналистке "лучше изучить этот вопрос".

Скандальная беседа журналистки и министра внутренних дел Великобритании: смотрите видео

Все же журналистка переспросила чиновника, использовал ли он слово "дерьмо". На что политик ответил утвердительно, отметив, что "дело в том, что то, в чем вы меня только что обвинили, совсем другое и абсолютно неправильное".

В конце концов, после еще нескольких вопросов со словом "дерьмо", министр заявил, что люди не могли услышать более жесткую брань, чем вышеупомянутое слово, потому что он его вроде бы не произносил.

Другие курьезные новости: что известно